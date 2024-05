All-Star Game 2023 : Joe Mazzulla coachera la « Team Giannis »

Détenteurs du meilleur bilan de la ligue depuis de nombreuses semaines, les Celtics (36-15) seront logiquement représentés en nombre au All-Star Game 2023.

Après Jayson Tatum, désigné titulaire, et en attendant la nomination de Jaylen Brown comme remplaçant, voilà que Joe Mazzulla (accompagné de son coaching-staff) valide son ticket pour Salt Lake City.

Le 19 février prochain, le coach de Boston et son staff seront ainsi présents sur le banc de la Team Giannis (Antetokounmpo), représentant indirectement l’Est ce soir-là. Une première étoile pour celui qui n’est, rappelons-le, que l’entraîneur intérimaire des C’s. Une première étoile obtenue « grâce » à la défaite des Sixers face au Magic.

Par conséquent, les Celtics auront quoi qu’il arrive le meilleur bilan de leur conférence ce dimanche, date limite pour désigner les deux techniciens du All-Star Game, et Joe Mazzulla participera donc bel et bien à la 72e édition de cet événement. Une juste récompense pour le remplaçant d’Ime Udoka, qui conduit pour le moment la franchise celte jusque dans le Top 5 des attaques et des défenses les plus efficaces de la ligue.

C’est le huitième coach de Boston à être nommé All-Star, après Red Auerbach (1957-67), Tom Heinsohn (1972-74, 1976), Bill Fitch (1982), K.C. Jones (1984-87), Chris Ford (1991), Doc Rivers (2008, 2011) et Brad Stevens (2017).