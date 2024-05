Un duel entre Ohio State et Oregon pour recruter Bronny James ?

Pendant que la plupart des gros noms de la promotion lycéenne de 2023 ont déjà annoncé leurs choix d’université pour la rentrée prochaine, Bronny James et son clan demeurent muets.

En plein dans sa saison « senior » au lycée de Sierra Canyon en ce moment, le fils ainé de LeBron James n’est pas le plus gros talent ni le meilleur joueur de sa promotion, mais il est probablement, vu son papa, le joueur dont la décision est la plus attendue.

Il faut dire que le mystère règne tant personne ne sait vraiment ce qu’il en est du recrutement de Bronny James. Les seuls faits tangibles ? Qu’il était, au début du mois de septembre, en visite sur le campus d’Ohio State avec son père, non loin de son Cleveland natal. Rien de surprenant quand on connait l’attachement de « King James » pour le programme dont le campus est à Columbus, sans oublier que les Buckeyes sont sponsorisés par Nike, marque avec laquelle il avait signé un contrat de sponsoring au début du mois d’octobre, et avec laquelle son père est lié à vie…

Autrement dit : si Bronny James joue en NCAA, ce sera dans les rangs d’une équipe dont l’équipementier est Nike.

Ce qui nous amène à la piste Oregon, aujourd’hui considérée comme la seule alternative sérieuse à Ohio State, pour le recrutement du meneur de 18 ans. Alma mater de Phil Knight, le créateur de Nike, dont le campus est à deux heures à peine des quartiers généraux de la marque au swoosh, Oregon, en plus de cocher la case marketing, représente aussi une situation sportive intéressante. On trouve en effet sur le campus de Eugene un coach réputé aux quatre coins du pays, Dana Altman, mais aussi et surtout une classe de « freshmen » de haute volée pour la rentrée 2023, avec en tête de liste KJ Evans et Mookie Cook, respectivement classés au 12e et 21e rang des meilleurs joueurs de leur promotion. Si on ajoute à cela le fait que Dana Altman est réputé pour la liberté qu’il donne à ses meneurs à la tête de son attaque, on tient un mélange d’arguments sacrément favorables à la cause des Ducks.

« [Bronny] m’a dit qu’il aimait bien Oregon, et qu’il voulait venir visiter le campus » déclarait d’ailleurs KJ Evans à Yahoo Sports. « Il pourrait être un créateur de tirs pour nous. Je pense que nous jouerions très bien ensemble. »

USC et la Team Ignite hors course, Michigan en embuscade ?

Puisque les Trojans ont sécurisé le recrutement du meneur Isaiah Collier, classé au 1er rang des meilleurs lycéens de la promotion de 2023, il parait maintenant peu probable que Bronny James considère Southern California. Alors que LeBron James aimerait jouer avec son fils dès 2024, on peut en effet imaginer que la possibilité de jouer aux côtés, voire même en doublure d’un possible « lottery pick » ne soit pas la tactique choisie par le clan James, pour faire du jeune Bronny un « one-and-done ».

Même constat pour la Team Ignite en G-League : si Scoot Henderson ne sera plus là l’an prochain, il sera remplacé, dans le cinq majeur, par London Johnson, qui a rejoint la Team Ignite en octobre dernier avec un an d’avance.

Si on récapitule, pour s’assurer l’engagement de Bronny James, les programmes intéressés doivent être sponsorisés par Nike, et être dépourvus d’une féroce concurrence sur les lignes arrières. Deux conditions remplies par Ohio State et Oregon… et possiblement par Michigan.

Le programme d’Ann Arbor est sponsorisé par Jordan Brand, filiale de Nike, ne possède pas un « backcourt » particulièrement chargé cette saison, ni des recrues sur ces postes en prévision de la saison prochaine. Par ailleurs, le coach des Wolverines est Juwan Howard, ancien coéquipier de LeBron James à Miami.

De quoi faire de Michigan un trouble-fête, dans la supposée course à deux entre Ohio State et Oregon.