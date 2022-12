Jordan Clarkson et le Jazz discutent d’une prolongation de contrat

Contrairement à Rudy Gobert, Donovan Mitchell et Bojan Bogdanovic, Jordan Clarkson n’a pas été transféré cet été, et dans un premier temps, on ne peut pas dire qu’il ait été franchement emballé. Voici ce qu’il déclarait au moment de débuter le camp d’entraînement.

« C’est dur de redescendre du niveau où l’on était. On a gagné pendant trois ans d’affilée. On avait le meilleur bilan de la ligue il y a deux ans. L’année dernière n’était pas la meilleure, mais on a quand même terminé dans les quatre premiers de l’Ouest. On avait une autre chance de gagner un championnat et tout a été gâché. C’est frustrant, mais demain est un autre jour et il faut trouver une solution. »

Le Jazz a trouvé la solution : un jeune coach, aux idées modernes. Will Hardy réalise des prouesses avec un effectif hétéroclite, et Jordan Clarkson a pris la suite de Donovan Mitchell sur le poste 2. Son expérience est un plus dans cet effectif rajeuni, et il signe sa meilleure saison en carrière aux points et aux passes.

Son comportement est d’ailleurs exemplaire, au point que désormais on parle de le prolonger !

Selon le Bleacher Report, le camp Clarkson et la direction ont entamé des discussions, et le but est simple pour le Jazz : éviter qu’il soit free agent le 1er juillet prochain puisque l’ancien meilleur sixième homme de l’année possède une clause libératoire pour faire une croix sur une dernière saison à 14.3 millions de dollars. Vu les salaires actuels, et vu qu’il sera l’un des free agents les plus intéressants du marché, il pourrait faire une belle « culbute ».