Anthony Davis absent jusqu’à nouvel ordre !

Pour TNT, Anthony Davis est indisponible pour une durée indéterminée, tandis que The Athletic parle d’une absence d’au moins un mois. Du côté d’ESPN, on parle de « plusieurs semaines ». C’est la conséquence de sa blessure face aux Nuggets, sur un drive ligne de fond. Nikola Jokic lui touche le mollet, et c’est sur la réception que Davis se blesse.

Pour l’instant, on ne parle que d’une douleur au pied droit, sans plus de précision. On ne sait pas si c’est ligamentaire ou osseux, mais quelle que soit la blessure, c’est un immense coup dur pour le joueur car il était dans une forme étincelante, mais aussi les Lakers qui avaient redressé la tête depuis un mois.

Sans lui, cela va être très compliqué pour les Lakers de revenir dans le Top 10 de leur conférence, d’autant qu’ils perdent leur meilleur marqueur et rebondeur !