Ben Simmons : « Je m’attendais à ce que ce soit plus bruyant »

Par la faute de coéquipiers peu concernés en défense, Ben Simmons est reparti cette nuit de Philadelphie avec une défaite. À titre personnel, il n’a rien à se reprocher, et il fallait avoir les nerfs solides pour supporter une bronca permanente de la part du public des Sixers. Mais Ben Simmons s’attendait à pire, et il était finalement ravi d’entendre quelques encouragements.

« Je m’attendais à ce que ce soit plus bruyant, et c’est bien de voir que j’ai encore du soutien à Philadelphie » a-t-il réagi. « Les fans de la première heure me soutiennent vraiment, et c’était vraiment cool à voir. C’est une bonne sensation. Je pense que j’ai réalisé quelques trucs à Philadelphie qui méritent d’être appréciés et respectés. Je ne pense pas que nous ayons vécu uniquement des mauvais moments. Il y en a eu des bons aussi. »

Vu les circonstances, son coach souligne sa performance : 11 points, 11 passes, 7 rebonds, 3 contres et 3 interceptions ! « Il a été vraiment bon. Il était en mode attaque, il était agressif » note Jacque Vaughn. « Il a montré beaucoup de maîtrise tout au long de la soirée. Dans l’ensemble, cette expérience a été bonne, et c’est désormais derrière lui ».

« Je suis heureux, je fais ce que j’aime »

Le plus important, c’est que Ben Simmons a confirmé ses dernières prestations, et qu’il a joué sans retenue. Il s’est même permis de chambrer le public après avoir mis ses deux premiers lancers, ou après avoir suivi son propre raté en fin de première mi-temps. C’est la preuve qu’il est bien sur le plan mental.

« J’ai le sentiment d’être bien, et il s’agit juste de jouer au basket » explique-t-il. « Je suis heureux, je fais ce que j’aime, et c’était incroyable de vivre cette expérience. Évidemment, ce n’était pas le résultat qu’on voulait, et c’est frustrant de perdre un match comme ça, mais je pense que c’est un bon pas en avant. »

À ses côtés, Kevin Durant et Kyrie Irving avaient déjà vécu des soirées aussi chahutées, du côté d’OKC et de Boston. Cela fait partie du jeu, et au final, Ben Simmons n’en retire que du bon.

« Je pense que ce sera comme ça pour toujours, et je n’anticipe pas vraiment de changement » conclut Ben Simmons. « Vous savez je n’avais pas encore joué ici, et il faut saisir chaque occasion, surtout pour cette expérience de jouer à Philadelphie. C’est un pas dans la bonne direction pour moi en tant que joueur et je pense que c’était une bonne expérience. »