Pour sa 16e saison en NBA, Al Horford continue de progresser

Le bon vieux Al Horford a plus d’un tour dans son sac ! La venue du double MVP Nikola Jokic et ses Nuggets est toujours un événement pour les intérieurs souhaitant se mesurer au génie serbe. Le pivot de Boston a pour sa part tiré son épingle du jeu en s’appuyant sur un atout bien précis de son jeu, le tir à 3-points, et a brillé dans cet exercice en rendant un superbe 6/8, soit son meilleur total sur un match de saison régulière en carrière.

S’il a régulièrement progressé derrière l’arc depuis sept ans, s’attelant à suivre l’évolution du jeu, « Big Al » a assuré que c’était le contexte du match qui l’a poussé à dégainer plus que de raison.

« Plus que tout autre chose, c’est dû à la façon dont les Nuggets jouaient. Ils mettaient la pression à Jayson et à certains de nos gars, et j’ai eu quelques opportunités. Les gars ont fait un bon travail pour me trouver et c’était juste de bonnes positions de tir. Je devais les prendre », a-t-il déclaré.

Un modèle de professionalisme

Al Horford surfe sur un bon début d’exercice dans ce registre avec un intéressant 16/38 (42.1% de réussite), dans la lignée de ces dernières saisons, si ce n’est que sa moyenne de tirs à 3-points tentés par match continue d’augmenter. C’est par exemple la première fois qu’il prend plus de tirs à 3-points qu’à 2-points sur ce début de saison.

Son 6/8 face à Denver a été l’occasion de mesurer le chemin parcouru depuis 2015.

« Ça a été un gros ajustement. Cet été, c’est quelque chose que nous avons étudié et j’ai compris que je devais travailler encore plus sur ce point, être plus à l’aise, et nous y avons vraiment travaillé. Mentalement, je suis en train de comprendre que je dois prendre plus de paniers à 3-points. C’est comme ça. Le jeu continue de changer et pour moi, il s’agit de trouver un moyen de changer de mon côté aussi ».

Boston l’a emporté 131-112 et Al Horford a été un élément prépondérant dans cette victoire, aux côtés des inamovibles Jaylen Brown, proche du triple-double et Jayson Tatum, auteur d’une pointe à 34 points mais qui a tenu à rendre hommage à son coéquipier vétéran qu’il connaît maintenant de longue date.

« C’est sans doute l’un des meilleurs coéquipiers que j’ai jamais eu, à n’importe quel niveau. Il est extrêmement désintéressé. Il veut toujours ce qu’il y a de mieux pour l’équipe, et six ans plus tard, le fait qu’il soit toujours la même personne et qu’à 36 ans, il soit toujours titulaire et montre à quel point il prend soin de son corps chaque jour, c’est impressionnant. Personne n’a la garantie de jouer pendant 16 ans dans cette ligue. Et lui est toujours au sommet de son art ».