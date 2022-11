L’IRM ne révèle rien de grave pour le genou de Ben Simmons

Comme pour Kawhi Leonard, le retour aux affaires de Ben Simmons ne se passe pas vraiment comme prévu. En difficulté sur les six premiers matchs de la saison, l’Australien est ainsi bloqué à l’infirmerie depuis trois matchs.

La faute à son genou, qu’il a dû faire drainer pour le faire dégonfler. La bonne nouvelle, c’est que l’IRM passée dans la foulée par l’ancien All-Star des Sixers n’a rien révélé de grave.

« La dernière fois qu’on l’a vu, il était avec l’équipe médicale pour essayer de réduire le gonflement », a expliqué l’entraîneur par intérim Jacque Vaughn, qui a rappelé que Ben Simmons ne jouerait pas ce soir, face à Charlotte. « Et ce n’est pas encore sûr pour Dallas (lundi). Il est toujours à Brooklyn pour le moment. Nous allons nous mettre en contact avec l’équipe médicale. On espère qu’il va mieux et on verra s’il nous rejoint à Dallas. »

La bonne nouvelle, c’est que Seth Curry devrait lui revenir pour le match de ce soir, face à Charlotte.