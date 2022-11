Le MVP de la nuit | La soirée parfaite de Paul George

Les Clippers ne sont pas au mieux, avec quatre défaites de suite, et outre l’absence de Kawhi Leonard, ils doivent composer avec un Paul George malade. A Oklahoma City, on a bien vu qu’il n’était pas au mieux, et dimanche soir, ce n’était pas plus rassurant face aux Pelicans avec un affreux 5 sur 19 aux tirs.

« Je prends l’entière responsabilité de notre bilan » a-t-il lancé à propos des quatre défaites de suite. « Peu importe qui est sur le terrain, je suis plus que capable d’être performant »

Clairement, le All-Star en a vu d’autres, et cette nuit, face aux jeunes et naïfs Rockets, il a signé l’un de ses meilleurs matches en carrière avec 35 points, 9 rebonds, 8 passes, 6 interceptions et 2 contres ! C’est ce qui s’appelle « noircir la feuille de stats », et depuis 25 ans, seul James Harden, en 2019, avait réalisé une telle performance.

Impliqué à 100% dans le 7-0 pour arracher la victoire

Même si on trouve que son premier pas n’est pas aussi explosif qu’auparavant, Paul George compense par du métier et du physique pour trouver des tirs, et ses 3-points ont fait très mal dans ce match très serré.

« On ne joue pas avec les poids lourds en ce moment. Notre manière de perdre est gênante. On doit mieux commencer les matches » avait prévenu Paul George.

Il attendait donc du mieux en début de match, mais on retiendra surtout la dernière minute du match. Les Rockets menaient de 5 points à 90 secondes de la fin (93-88), et Paul George va renverser la situation. C’est lui qui prend le rebond, puis envoie Ivica Zubac au dunk. Puis c’est encore lui à 3-points, qui égalise, à 40 secondes de la fin.

Après le temps-mort, il vole un ballon. Nouveau temps-mort. Le système est pour lui. Il a Eric Gordon sur le dos, et l’arrière des Rockets défend très, très bien. Mais Paul George s’en va dans le coin réussir un « fadeaway » très compliqué. C’est le shoot de la gagne pour valider une victoire au forceps.