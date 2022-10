Comment Damian Lillard a perturbé Deandre Ayton…

D’un côté, l’un des joueurs les plus « clutch » de sa génération. De l’autre, un jeune pivot qui s’est rarement, voire jamais, retrouvé dans cette situation. Il reste 1.2 seconde à jouer. Portland mène 113-111 dans la prolongation grâce à Anfernee Simons. Jusuf Nurkic vient d’envoyer Deandre Ayton sur la ligne des lancers. Le pivot a la possibilité d’envoyer les deux équipes dans une 2e prolongation. Mais avant qu’il ne tire le premier, Damian Lillard s’approche de lui et lui souffle quelques mots. Ayton l’ignore, mais… il va rater les deux !

« Je lui ai juste demandé : ‘T’as déjà été dans cette situation ?’ » raconte Lillard, fier de son coup de pression. « Ce n’est pas facile de se retrouver dans une situation où l’on doit mettre les lancers-francs. Un match ne se joue pas sur une possession, et il se passe plein de choses avant, mais c’était l’occasion d’égaliser. Je lui ai juste posé la question, car je voulais qu’il y pense un peu. Même s’il m’a ignoré, je me suis dit qu’il devait tout de même y penser… »

En fait, Lillard lui aurait aussi dit : « Est-ce que tu penses qu’ils ont confiance en toi alors que le match se joue là-dessus ? »

Au final, peu importe puisque Ayton va manquer son premier lancer, et qu’il balancera une brique sur le second en espérant un rebond offensif et une claquette d’un coéquipier.