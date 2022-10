Les Sixers de Tyrese Maxey triomphent à Brooklyn

La rencontre de présaison entre Brooklyn et Philadelphie était attendue, et pour cause, les deux équipes ont procédé à un « blockbuster deal » qui a beaucoup fait parler en février dernier.

C’était aussi l’occasion de voir les premiers pas de Ben Simmons au sein de sa nouvelle formation… face à ses anciens coéquipiers ! De quoi offrir un aspect historique à cette rencontre dont le résultat restera anecdotique.

On retiendra donc que c’est sur un dunk en transition que Ben Simmons a inscrit son premier panier avec Brooklyn. Pour le reste du premier acte, c’est surtout Philadelphie qui a brillé en claquant 42 points, notamment grâce à une bonne entrée en matière de Tyrese Maxey et les relais précieux de ses coéquipiers à 3-points (26-42).

Un deuxième quart-temps intéressant pour les Nets

Les Nets ont vite réagi en passant un 24-13 lancé par Joe Harris et ponctué par le 3+1 de Patty Mills et les dunks de Nic Claxton (50-55). Les coups d’éclat de Kyrie Irving et Kevin Durant ont permis à Brooklyn de rester dans le coup jusqu’à la pause (62-65).

C’est finalement après avoir brièvement réussi à repasser devant au score vers le milieu de troisième quart-temps, sans leurs stars, que les locaux ont complètement craqué. Les Sixers ont en effet passé un 17-2 en quatre minutes pour boucler la période et virer ainsi à +15 (86-101).

Suffisant pour se mettre à l’abri, le trio Irving-Simmons-Durant ayant rejoint le banc depuis la pause. Juste le temps pour permettre à Julian Champagnie (15 points) de se dégourdir les jambes et d’accompagner les Sixers jusqu’à un succès tranquille, 127-108.

Avec la victoire loin de ses bases, les 20 points et 3 passes décisives en seulement 14 minutes pour Tyrese Maxey, et la paire Harden-Embiid sur le banc, Philly ne pouvait espérer meilleure entame pour sa présaison.