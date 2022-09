Coupe du monde 2023 | L’Italie espère récupérer Paolo Banchero

Quart de finaliste après avoir sorti la Serbie en 8e de finale, l’Italie a réalisé un bon EuroBasket malgré l’absence de dernière minute de Danilo Gallinari, et elle est bonne position pour participer à la prochaine Coupe du monde avec une 2e place de son groupe dans les éliminatoires, derrière l’Espagne. Mieux, la sélection transalpine voit en Paolo Banchero l’opportunité de rester compétitif à l’avenir.

Le premier choix de la dernière Draft dispose en effet d’un passeport italien depuis 2020 et avait même confié vouloir jouer pour l’Italie d’ici 2023. Le président de la fédération italienne, Gianni Petrucci est sur la même longueur d’onde. Les premiers contacts ont même déjà été établis.

« La chance qu’il porte un jour notre maillot est réelle. Notre GM Salvatore Trainotti était récemment aux Etats-Unis pour parler avec sa famille. Notre espoir, c’est de l’avoir pour la Coupe du Monde, et on a clairement de bonnes chances », a-t-il déclaré à la Gazzetta Dello Sport. « Pour cette raison, Gianmarco Pozzecco et Salvatore Trainotti vont également voyager aux Etats-Unis, pour parler avec le Magic et avec le joueur ».

Aux côtés des Nico Mannion, Simone Fontecchio, Luigi Datome et autres Nicolo Melli, son profil pourrait en effet permettre à coach Pozzecco de bénéficier d’une force supplémentaire au poste 4.

« Pouvoir compter sur lui serait exceptionnel pour le développement de notre basket. Il a été le premier choix de la dernière Draft, donc c’est claire qu’il apportera beaucoup à notre équipe », a conclu Gianni Petrucci.

