Un militant des droits civils appelle PayPal à prendre ses distances avec Robert Sarver

Un peu moins d’un an après la révélation de graves accusations (racisme, sexisme…) le visant, la situation autour de Robert Sarver n’a pas beaucoup évolué. Alors que l’enquête ouverte par la ligue est toujours en cours, le pasteur évangélique et militant des droits civiques, Al Sharpton, cherche à bouger les lignes.

Celui-ci a écrit au patron de PayPal, Dan Schulman, dans une lettre ouverte parue dans Arizona Republic, pour demander à la société de paiement en ligne de mettre fin à ses relations avec les dirigeants des Suns.

« Moi qui ai consacré sa vie à combattre l’injustice et à m’élever contre la haine sous toutes ses formes, il est de mon devoir et de ma responsabilité de dénoncer une telle hypocrisie et d’appeler PayPal à défendre les valeurs qu’elle proclame défendre. La direction de M. Sarver a été criblée d’allégations crédibles de racisme, de misogynie et de création d’un environnement de travail toxique », a énuméré le militant politique.

Ce dernier a rappelé que PayPal, sponsor des Suns depuis 2018, s’est notamment engagé à verser 535 millions de dollars pour soutenir les entreprises appartenant à des personnes de couleur et pour lutter contre les inégalités économiques à la suite de la mort de George Floyd, en mai 2020.

Procédure toujours en cours

Le fait que la société américaine, dont le logo est apparent sur les maillots de l’équipe, soit toujours liée au mis en cause, cela ne passe pas pour Al Sharpton. « PayPal a continué à faire des affaires avec Robert Sarver et étend maintenant ses relations commerciales avec lui à l’échelle internationale. À la lumière de ces engagements, PayPal ne peut pas simplement ignorer les transgressions de M. Sarver », juge le militant, dénonçant le « comportement flagrant » du dirigeant de Phoenix.

Le mois dernier, Adam Silver avait déclaré que l’enquête visant le propriétaire des Suns était presque terminée, mais disait ne pas être en mesure de la commenter pour le moment.

« Nous parlons d’une période de près de 18 ans que l’article d’ESPN a évoqué. Des centaines d’employés actuels et anciens ont été impliqués au cours de cette période. Il faut aussi s’assurer que la confidentialité de chacun soit respectée et que M. Sarver bénéficie également d’une procédure régulière. Je comprends que des personnes extérieures puissent être frustrées et se demander pourquoi cela prend autant de temps. […] Le plus important est de faire les choses correctement et de prendre le temps approprié pour le faire », avait justifié le patron de la ligue, interrogé sur la durée des investigations.