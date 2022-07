Keegan Murray a séduit Mike Brown

À San Francisco puis à Las Vegas, Keegan Murray a sans conteste dû rassurer de nombreux fans des Kings grâce à ses performances en summer league.

En Californie, il a d’abord tourné à 19.7 points, 8.0 rebonds et 1.3 interception de moyenne, à 51% aux tirs, 44% à 3-pts et 100% aux lancers-francs. Dans le Nevada, il a ensuite tourné à 24.0 points, 6.3 rebonds, 2.3 passes et 1.7 interception de moyenne, à 48% aux tirs, 37% à 3-pts et 80% aux lancers-francs.

Même si ce n’est qu’une compétition estivale, qui met majoritairement aux prises des joueurs de seconde zone, ces prestations sont plutôt convaincantes et le 4e choix de la dernière Draft a forcément dû séduire du monde chez les Kings. À commencer par son coach, Mike Brown.

« Jusqu’à présent, son éthique de travail est hors du commun. Son développement a été incroyable, de sa première année à Iowa à aujourd’hui. Il a connu une énorme poussée de croissance. Il y a beaucoup de points positifs à son sujet, ça va être intéressant de voir la direction qu’il va prendre », s’enthousiasme l’ancien assistant des Warriors.

Déjà capable d’influer sans marquer

Notamment enchanté par les qualités de Keegan Murray sur le plan physique, Mike Brown a également beaucoup apprécié la mentalité de son jeune ailier. En particulier lors du California Classic de San Francisco, dont sont sortis victorieux les Kings (trois victoires en trois matchs).

« Ce qui m’a le plus impressionné, c’est son deuxième match au California Classic », raconte celui qui est toujours sélectionneur du Nigéria. « Il a disputé un très bon premier match mais il a eu du mal à démarrer le second, et il n’est pas allé une seule fois courir après le scoring ou après le ballon. Il a simplement continué de jouer son jeu, il a fait bouger la balle, il a posé des écrans, il a joué en rythme et je pense que c’est extrêmement important que n’importe quel joueur, encore plus un jeune, puisse comprendre et sentir que ce n’est pas un bon soir. »

En clair, Mike Brown se réjouit que Keegan Murray, l’un des meilleurs joueurs de ces ligues d’été, ait compris de lui-même qu’il n’y a pas que par le scoring que l’on peut influer sur un match.

« Vous pouvez toujours avoir un impact sur le jeu de bien d’autres façons pour gagner, que ce soit pour vous-même ou pour vos coéquipiers », ajoute-t-il. « Ça m’a donc extrêmement impressionné qu’il comprenne et ait la patience nécessaire de se dire : ‘Je peux faire d’autres choses que courir après les paniers ou forcer les choses pour nous aider à l’emporter’, ce qui aurait déréglé l’équipe. »