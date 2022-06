Brett Brown attendu à San Antonio

C’est en quelque sorte un retour à la maison. D’après Sportando, Brett Brown va rejoindre le staff de Gregg Popovich à San Antonio, pour prendre la place laissée par Becky Hammon, qui a quitté le banc texan pour diriger les Las Vegas Aces en WNBA.

C’est une franchise que l’ancien coach de Philadelphie connaît bien. Très bien même puisqu’il est arrivé à San Antonio en 1998, avant de partir une saison après pour l’Australie, en NBL.

En 2002, il revient au Texas, en étant chargé du développement des joueurs. Enfin, entre 2007 et 2013, il fut l’assistant de Popovich sur le banc, avant donc de prendre le poste principal à Philadelphie pour s’occuper du « Process ».

Brown a ainsi le parfait profil pour s’occuper des jeunes Spurs, en reconstruction avec le départ de Dejounte Murray, aux côtés d’un Popovich toujours motivé pour continuer l’aventure.

