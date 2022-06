Les Pistons ne casseront pas leur tirelire sur un « free agent »

Sur le papier, les Pistons possèdent la plus gros enveloppe pour recruter cet été avec 43 millions de dollars. Ils peuvent signer une superstar sans problème, ou deux, voire trois très bons joueurs. On pense notamment à Miles Bridges et Deandre Ayton puisque leurs clubs respectifs, Charlotte et Phoenix, ne seraient pas chauds pour leur offrir le salaire maximum.

Sauf que The Athletic révèle que les dirigeants seront bien plus sages. Même s’ils se sont séparés de Jerami Grant, et qu’ils ont un besoin de talent et de points, ils n’ont pas l’intention de craquer une grosse partie de leur enveloppe sur un Bridges ou un Ayton. A la place, ils envisagent plutôt de recruter de bons « role players » pour encadrer leurs jeunes comme Cade Cunningham, Saddiq Bey, Killian Hayes et les deux rookies, Jaden Ivey et Jalen Duren. Sans oublier Marvin Bagley Jr qu’ils peuvent prolonger via une « qualifying offer ».

S’agit-il d’un coup de bluff ? Quoi qu’il en soit, l’idée est donc plutôt d’imiter les Grizzlies qui ont recruté intelligemment ces dernières années pour entourer Ja Morant et Jaren Jackson Jr. The Athletic livre quelques pistes qui vont d’Otto Porter Jr à Bryn Forbes, en passant par Taurean Prince, Malik Monk et Gary Harris.