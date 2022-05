Audiences TV | La série entre les Warriors et les Mavericks n’a pas fait un carton

Luka Doncic face aux Splash Brothers avec pour enjeu, une place en finale NBA. L’affiche était excitante, mais finalement, l’audience a été relativement modeste. « Relativement » car les 6.7 millions de téléspectateurs de moyenne sur l’ensemble de la série représentent tout de même une croissance de 23% par rapport à la finale de conférence Ouest de 2021 entre les Suns et les Clippers.

C’est aussi la meilleure audience d’une finale de conférence Ouest depuis 2019, et le Game 5 entre Golden State et Dallas se positionne à la 2e place des meilleures audiences de ces playoffs sur le câble (TNT et ESPN), et la 6e audience tous réseaux confondus. On note d’ailleurs que huit matches des Warriors sont dans le Top 14 des meilleures audiences.

En revanche, si on jette un oeil aux audiences des finales de conférence depuis 2009, cette série est loin derrière les 10,4 millions de téléspectateurs de moyenne de la série entre les Bulls et le Heat en 2011 ou encore des 9,9 millions de la série entre les Warriors et le Thunder en 2016.

En fait, la série entre les Warriors et les Mavericks se classe à la 18e place ! A titre d’exemple, en 2019, la finale de conférence Ouest entre Golden State et Portland avait attiré en moyenne 7,6 millions d’Américains.