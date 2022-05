Kyle Lowry va tenter de jouer le Game 3 face aux Celtics

Kyle Lowry fera-t-il ses débuts dans cette finale de conférence lors du Game 3, à partir de 02h30 ? C’est possible car le meneur va s’échauffer normalement, afin de voir s’il peut tenir sa place.

Plombé par une blessure aux ischio-jambiers depuis le Game 3 du premier tour face aux Hawks, l’ancien Raptor était revenu pour deux matchs du second tour mais ça n’avait pas été concluant, et il s’était suffisamment re-blessé pour retourner à l’infirmerie après le Game 4 face aux Sixers. On ne l’a plus revu sur les terrains depuis.

Reste à voir à quel point Kyle Lowry peut aider Miami, surtout s’il n’est pas à 100% de ses moyens.

« Kyle apporte du shooting et de l’intensité sur le plan défensif », a expliqué Grant Williams. « Il sait utiliser son corps, vous ne voulez pas nécessairement le poster, il fait un excellent travail en provoquant des passages en force, en s’agitant, en faisant intervenir les arbitres dans le jeu. »

C’est en effet l’expérience du meneur et un coup de boost émotionnel qui pourraient le plus aider le Heat, alors que Bam Adebayo pourrait aussi profiter de son aide sur le plan offensif.

« C’est un vétéran qu’il faut sortir du match parce qu’il leur apporte des points et qu’ils jouent beaucoup plus en contre-attaque quand il est là » continue Grant Williams. « Il pousse la balle, il est prêt à prendre des paniers à 3-points en transition. Donc ça leur donne une dynamique différente. Cela va être amusant de l’avoir de retour parce que vous voulez que chaque équipe soit en pleine santé pour pouvoir concourir au plus haut niveau, et j’espère que le genou de P.J. (Tucker) va bien aussi pour que nous puissions tous aller sur le terrain et jouer à notre meilleur niveau ».