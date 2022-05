Chris Paul, l’ennemi public numéro 1 des Mavericks

Dans cinq jours, Chris Paul fêtera ses 37 ans et à l’instar de son pote LeBron James, le meneur des Suns continue de défier le temps sur les terrains de basket. La preuve avec son Game 6 face aux Pelicans qu’il a terminé avec un 14 sur 14 aux tirs. Du jamais vu dans l’histoire des playoffs.

À Dallas, on ne tarit pas d’éloges sur les qualités du « Point God », modèle de longévité mais aussi de leadership.

« On pourrait y passer la journée » prévient Jason Kidd lorsqu’on lui demande ce qui rend si unique Chris Paul. « C’est un compétiteur. Il aime gagner. C’est un leader. Voilà un petit échantillon, mais il aime la compétition. Il aime gagner, et il aime mettre son équipe en position de gagner ».

Face aux Pelicans et ses jeunes défenseurs, Chris Paul a encore été grandiose avec 22.3 points et 11.3 passes de moyenne. Le tout avec seulement 1.5 balle perdue par match !

« On ne peut pas le contrôler mais on peut juste faire en sorte de lui rendre les choses compliquées » poursuit Jason Kidd. « C’est tout ce qu’on peut faire… Il a vu toutes les défenses possibles. Il faut juste lui compliquer les choses, et être satisfait quand il prend un tir difficile. »

Face à Chris Paul, trois meneurs de jeu. Tous ont des profils différents mais Luka Doncic, Jalen Brunson et Spencer Dinwiddie vont se relayer pour le gêner en défense, mais aussi le fatiguer de l’autre côté du terrain.

« Il a perfectionné le poste de meneur de jeu »

« C’est un Hall Of Famer, et il améliore n’importe quelle équipe où il passe. Nous devons vraiment, vraiment nous concentrer sur lui » estime Luka Doncic. « Je pense qu’il contrôle tout sur le terrain. C’est leur leader et c’est un sacré joueur. Nous devons vraiment faire un gros effort pour l’arrêter. C’est difficile de le freiner. Comme on l’a vu lors de leur dernier match. Il n’a pas raté un tir. C’est dingue ! »

Pour Jason Kidd, un des points forts de CP3, c’est d’apporter ce dont son équipe a besoin. De meneur-passeur, il peut devenir meneur-scoreur quand c’est nécessaire.

« Il a perfectionné le poste de meneur de jeu » conclut le coach des Mavericks. « Plus vous vous exercez et plus vous voyez différentes défenses, plus vous commencez à comprendre ce que vous devez faire. Il sait comment bouger les éléments pour prendre le dessus. Quand on parle d’intelligence de jeu, il est hors normes. Sa compétitivité est hors normes et sa volonté est hors normes. Il est hors normes dans beaucoup de domaines, et vous devez juste lui rendre la tâche difficile. »