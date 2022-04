Chris Paul a imposé un couvre-feu aux Suns

Leader sur les parquets, Chris Paul l’est aussi en dehors. Une anecdote rapportée par notre confrère Brian Windhorst d’ESPN montre bien que le meneur de jeu des Suns prend son rôle avec sérieux.

Pendant le premier tour des playoffs, lors des matches à New Orleans, une ville qu’il connaît bien pour y avoir jouer en début de carrière, « CP3 » a carrément imposé un couvre-feu à ses coéquipiers !

Les finalistes 2021 étaient évidemment libres de sortir en ville, mais Chris Paul les attendait de retour à l’hôtel avant une certaine heure. Pour les encourager à rester, l’ancien du Thunder, des Clippers ou des Rockets avait même fait aménager les chambres pour qu’ils puissent jouer aux cartes ou regarder les matches de playoffs.

Brian Windhorst précise bien que cette initiative n’est pas venue de Monty Williams ou du staff de la franchise, mais bien de Chris Paul lui-même. Et il y a des chances pour que les sorties à Dallas, pendant le second tour, soient également réglementées. Même si la vie nocturne de La Nouvelle-Orléans est plus attractive que celle de Dallas…