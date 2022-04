Grosses audiences pour le début des playoffs !

On ne sait pas si c’est le retour à un calendrier normal avec des playoffs qui débutent mi-avril, ou la qualité des affiches, mais TNT et ABC/ESPN se félicitent des audiences du week-end.

Globalement, les deux chaînes annoncent qu’il s’agit du meilleur week-end d’ouverture des playoffs depuis… 2011 avec une moyenne de quatre millions de téléspectateurs par rencontre !

Le superbe Game 1 entre Celtics et Nets a attiré en moyenne 6,9 millions de téléspectateurs sur ABC avec une pointe à 9,8 millions en fin de match. C’est la rencontre d’un premier tour la plus regardée depuis 2016, et le Game 4 entre les Warriors et les Rockets. Et c’est le Game 1 le plus regardé dans un week-end d’ouverture depuis 20 ans !

Sur TNT, chaîne câblée, on annonce une moyenne de 3.8 millions de téléspectateurs avec une augmentation de 47% par rapport à 2021 et de 86% par rapport à 2020.

Sur cette chaîne, la rencontre la plus suivie a été Milwaukee – Chicago avec 4.8 millions d’Américains devant leur petit écran, suivie des 4 millions restés plus tard pour voir les Suns dominer les Pelicans.