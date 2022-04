Pas de congés pour Cade Cunningham

Un « talent incroyable » pour Frank Jackson. Un joueur « en avance sur son âge » qui est « déjà une star mais va devenir une superstar de la ligue tôt au tard » pour Cory Joseph. Cade Cunningham n’a que quelques mois de compétition NBA, et ses coéquipiers aux Pistons ont déjà beaucoup de bonnes choses à dire à son sujet. « Il n’a que 20 ans. Ces gamins sont en train d’évoluer. Ce sont des mutants, je vous jure ! », en rajoute Frank Jackson.

Il faut dire qu’après un démarrage poussif, le premier choix de la dernière Draft n’a finalement pas déçu. Le meneur de Detroit a terminé meilleur marqueurs parmi les rookies (17.4 points), deuxième à la passe (5.6), cinquième aux rebonds (5.5) et sixième aux interceptions (1.2).

Le titre de rookie de l’année ? « Je pense avoir fourni un dossier solide », juge l’intéressé. « J’ai connu quelques grands moments cette année qui me donnent le sentiment d’être le meilleur rookie cette année. Il y a d’autres gars qui ont eu de grands moments aussi. » Evan Mobley et Scottie Barnes pour citer les autres favoris, dont les formations sont qualifiées pour les phases finales, et pour qui d’autres moments forts sont susceptibles de venir.

Pour appuyer son cas personnel, le meneur de Detroit peut mettre en avant la fin de saison prometteuse de son équipe, qui a remporté 11 de ses 25 dernières sorties. Sur le mois de mars notamment, Cade Cunningham s’est comporté comme le leader statistique avec près de 23 points et 6 rebonds de moyenne.

Gagner avant de se reposer

Une première intersaison l’attend maintenant pour faire fructifier ces dernières semaines positives. « Je vais essayer de bosser et pas juste d’aller dépenser de l’argent ou d’aller quelque part. J’essaie d’être dedans. J’ai le sentiment que ces choses seront pour plus tard, peut-être quand j’aurais gagné quelques matchs. Peut-être qu’alors, l’intersaison sera plus axée sur le repos qu’autre chose. »

L’une de ses priorités, dont il a pu parler avec ses coaches, sera d’atteindre « le niveau supérieur » sur le plan physique. « Je me préoccupe de savoir comment je peux amener mon jeu et mon physique au niveau supérieur, et être prêt pour l’année prochaine. Ma responsabilité dans l’équipe est de savoir comment je vais progresser de mon côté », assure le meneur qui a confiance en ses dirigeants pour gérer l’évolution de l’effectif en parallèle.

Pour être plus fort physiquement et mieux résister aux chocs, il entend ainsi se nourrir en quantité. « 82 matches, c’est beaucoup. On peut brûler de la graisse et du muscle très vite. J’essaie de manger beaucoup, de prendre du poids. J’ai tout un régime qui me fera passer au niveau supérieur et m’aidera à être mieux préparé pour une saison de 82 matchs. »

Cade Cunningham espère ainsi que ses progrès individuels rejailliront sur le plan collectif, pour une équipe qui vient de boucler trois saisons de suite avec 20 ou 23 victoires. « J’en parlais à Coach Casey, il y a tellement de matchs où on se dit que telle équipe nous a volé ce match. […] C’est difficile de gagner dans cette ligue, mais j’ai hâte d’être à l’année prochaine », termine le coéquipier de Killian Hayes.