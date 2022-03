Miles Bridges aux Knicks : « Rappelez-vous la Draft 2018… »

Tout proche d’être All-Star, Miles Bridges va peut-être se consoler avec un trophée de Most Improved Player, et surtout une place en playoffs. Vainqueurs cette nuit des Knicks, les Hornets ont validé leur billet pour le « play-in » et désormais ils veulent viser plus haut pour se donner le maximum de chances d’aller en playoffs.

« On n’est pas à l’aise » prévient-il. « Que disait Kobe ? Que ce n’est jamais terminé. Le travail n’est pas terminé. Nous voulons accéder aux playoffs et nous voulons faire du bruit dans ces playoffs ».

Auteur de 31 points avec une grosse adresse aux tirs, Miles Bridges avait gardé le meilleur pour la fin, à l’image de son « windmill », et là encore, il fait référence à Kobe, mais aussi aux meilleurs attaquants de leur génération.

« Chaque fois que je viens ici, je veux leur faire comprendre pourquoi ils auraient dû me choisir à l’époque »

« J’ai toujours vu les plus grands joueurs prendre les choses en main dans le 4e quart-temps, que ce soit LeBron, Kobe, KD, ce genre de joueurs… Et c’est là que les véritables stars se montrent » rappelle-t-il. « Peu importe le nombre de points qu’on inscrit dans les premier, deuxième et troisième quart-temps, une fois qu’on est dans le 4e quart-temps, c’est là que chaque tir compte. »

Le 4e quart-temps révèle le talent des plus grands joueurs, et c’est encore plus vrai au Madison Square Garden, la plus prestigieuse des salles de basket. Et pour Miles Bridges, il y a une motivation supplémentaire : le fait de jouer face aux Knicks, qui avaient préféré sélectionner Kevin Knox lors de la Draft, en 2018. Sur ses trois derniers matches à New York, il a inscrit 30 points, puis 38 et donc 31 cette nuit !

« Il y a une riche histoire entre moi et la franchise des Knicks, et ça remonte au jour de la Draft. Chaque fois que je viens ici, je veux leur faire comprendre pourquoi ils auraient dû me choisir à l’époque. J’essaie juste d’être agressif à chaque fois que je viens ici pour leur montrer ce que je sais faire, et ça marche. »