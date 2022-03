Le MVP de la nuit | Giannis l’épouvantail !

C’est tout simplement l’un des contres de l’année ! Parce qu’il est « clutch », à 1.6 seconde de la fin, et qu’il permet aux Bucks de repousser les Sixers (118-116). Mais aussi parce qu’il est signé Giannis Antetokounmpo sur Joel Embiid. Un vrai combat de chefs entre deux candidats au titre de MVP, et tout s’est joué sur cette dernière action aussi magnifique que litigieuse. Au point que les arbitres ont été obligés de revoir l’action, et finalement ils ont validé ce contre décisif, et annulé l’égalisation des Sixers.

« C’est un contre spectaculaire » pour Doc Rivers, tandis que Mike Budenholzer voit là « un contre unique« . Une action qui valide une performance XXL du MVP des dernières Finals, auteur de 40 points, 14 rebonds, 6 passes et 3 contres en 38 minutes. Le tout à 16 sur 24 aux tirs.

« C’était juste à l’instinct, et j’ai sauté le plus haut que je pouvais » raconte Giannis Antetokoumpo, qui n’en fait pas des tonnes. « Je ne sais pas si on est prêt pour les playoffs. Il reste encore sept matches, et on doit continuer de trouver des automatismes. Les adversaires ne sont pas faciles. On va jouer Brooklyn, Boston, les Clippers… Ce sont de bonnes équipes, et ça va nous préparer pour les playoffs. Quant à savoir si on est prêt, je ne sais pas. »

« On pensait qu’on lui avait donné un layup pour le match et ensuite, on a vu cette main envoyer la balle sur la planche ! »

Tout proche de l’action, Khris Middleton rappelle que ce genre de geste est celui qu’on attend d’un double MVP et d’un « franchise player ». « On compte sur lui pour réaliser des actions importantes. On ne s’attendait pas à ce qu’il réussisse ce contre, mais quand il l’a fait, on n’a pas été surpris » explique-t-il, avant de reconnaître tout de même que ça l’a bluffé. « J’ai été surpris ! Le tir est parti, et Jrue et moi n’avons pas bloqué Embiid. On pensait qu’on lui avait donné un layup pour le match et ensuite, on a vu cette main envoyer la balle sur la planche ! On en avait besoin de ce contre. C’est certainement l’un des meilleurs que j’ai vu – mais pas le meilleur, évidemment. »

Avant ce contre, le « Greek Freak » avait déjà été immense, et déjà spectaculaire. Avec ces gros dunks en première mi-temps, histoire de faire passer un message. Son agressivité est permanente, et il n’a pas peur de se frotter à Joel Embiid. Leur lutte a atteint des sommets. Ils ont joué des coudes. Ils ont été techniques quand il le fallait et finalement, c’est le Grec qui a le dernier mot sur une action où Embiid a quelques regrets.

« Sans doute que j’aurais dû y aller plus franchement, mais dans cette situation, je ne savais pas combien de temps il restait. J’ai juste essayé de lâcher vite la balle. Je pense vraiment que c’était proche… Je ne savais pas si c’était valide ou pas » conclut le héros de la soirée.