Défensivement, les Sixers ont manqué un grand rendez-vous

En quelques jours seulement, les Sixers doivent affronter les deux équipes finalistes en 2021. De parfaits tests à trois semaines des playoffs. Ils ont commencé par les Suns, à Phoenix, dimanche, avant de défier les Bucks mardi soir.

Pendant la première période dans l’Arizona, ils ont bien négocié ce choc, menant même de quinze points. Néanmoins, après la pause, les Suns ont accéléré et gagné cette rencontre, en profitant des nombreuses erreurs défensives des troupes de Doc Rivers, notamment sur pick-and-roll.

« C’est comme en playoffs », assure Joel Embiid à The Athletic. « Tout compte. Une seule erreur et ça peut faire la différence. Durant cette partie, on en a fait un paquet. On n’était pas organisé. Ils ont marqué à chaque fois ou presque sur pick-and-roll et on doit en parler. On doit être particulièrement concentré là-dessus. »



Les Sixers ont affiché un certain flou sur de multiples possessions, en n’étant pas clairs sur les changements ou non à effectuer. Ils ont aussi multiplié les aides peu tranchantes. Face à une équipe intelligente et collective comme celle de Phoenix, où le ballon circule très bien, et avec des Chris Paul et des Devin Booker, ça se paie cher.

« Comme je l’ai dit avant le match, Phoenix est une grosse équipe et on peut les battre », raconte Doc Rivers. « Mais il faut s’accrocher pendant tout le match et ne pas gâcher de possessions. Le positif, c’est qu’on peut jouer face à n’importe qui. Mais ça ne suffit pas, on peut gagner ces matches et là, on a perdu. On a fait trop d’erreurs sur nos changements en défense. »

« On a encore besoin de bosser. Mais on peut être bon, on l’a vu pendant cette partie »

Le début de match réussi offensivement, avec 39 points marqués en premier quart-temps, a visiblement aussi pesé. Avec un peu de sérieux en défense, Philadelphie aurait pu se donner de l’air après une telle démonstration (62% de réussite au shoot, deux ballons perdus seulement), mais finalement, Joel Embiid et sa bande n’avaient que deux points d’avance après douze minutes.

« Les cinq premières minutes, ça ressemblait à un concours de shoots, ou à un échauffement », regrette Tobias Harris. « On n’a montré aucune urgence pour défendre, pour faire ce qu’on voulait faire. »

Que retenir de ce match donc ? Le bon ou le moins bon ? Les erreurs défensives rédhibitoires à ce niveau et le revers final ou plutôt le fait que les Sixers ont joué les yeux dans les yeux face aux finalistes 2021, qui plus est la meilleure équipe de cette saison régulière, avec un Joel Embiid diminué ?

« On doit savoir qu’on n’est pas encore prêt », répond le coach de Philadelphie, qui semble vouloir faire la synthèse. « On a encore besoin de bosser. Mais on peut être bon, on l’a vu pendant cette partie. C’est un très bon exemple de ce que nous sommes et de ce que nous pouvons être. Pour l’instant, on n’y est pas. »