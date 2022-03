Pas mal de candidats encore sur le backcourt avec Desmond Bane, Trae Young, RJ Barrett ou encore Luka Doncic mais Devin Booker, tant individuellement que collectivement, est impossible à ignorer.

À ses côtés, LaMelo Ball a nos faveurs grâce à son activité globale lors des derniers matchs de Charlotte.

Il y a par contre moins de concurrence sur les ailes, et on opte donc pour le duo des Celtics, Jaylen Brown et Jayson Tatum, même si le premier est un guard/forward. Les Jay’s ont trouvé la bonne carburation, à l’image de ces Celtics qui ont pris la tête de la conférence Est, et on ne veut donc pas les séparer.

Sous le cercle, Deandre Ayton aurait pu arbitre le match habituel entre Joel Embiid et Nikola Jokic, mais l’efficacité globale du Serbe fait la différence.