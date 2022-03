Quand le banc des Raptors passe un savon à Precious Achiuwa

Après deux dernières sorties ratées à 3-points où il avait rendu un 0/8, Precious Achiuwa a été traversé par un doute en refusant un tir à 3-points dès les premières minutes du match remporté face à Indiana.

Débarqué en NBA comme protecteur de cercle et de finisseur dans la peinture derrière Bam Adebayo du côté de Miami la saison passée, le pivot nigérian a pourtant développé cette arme avec succès du côté de Toronto cette année. Il est en effet passé d’une seule tentative (ratée) en 2021 à 36.1% de réussite derrière l’arc en 2022, à 44/122.

Trois joueurs sur le dos

L’action survenue en début de match, qui s’est finalement terminée par un drive hésitant et un lay-up raté, a eu le mérite de le réveiller, surtout après le savon que lui ont passé ses coéquipiers dans la foulée.

« Aujourd’hui, j’ai refusé ma première situation de tir, un de ces tirs que j’aurais dû prendre, sur un drive de Fred VanVleet qui m’a ressorti le ballon à l’aile », s’est-il rappelé. « Sur le temps-mort suivant, j’ai carrément eu trois joueurs du banc qui me sont tombés dessus en me disant à quel point j’aurais dû prendre ce tir. À la sortie du temps mort, je me suis dit : ‘OK, très bien, je prendrai les prochains’. Et le reste a suivi ».

Et ses coéquipiers ont alors vu le Precious Achiuwa qu’il voulait puisque leur intérieur va terminer avec 18 points, 6 rebonds, 4 passes décisives, et surtout à 4/5 derrière l’arc. Sa palette offensive est désormais bien plus large, et c’est aussi ce qui fait son succès sur cette deuxième partie de saison. Sur le mois de mars pour l’instant, il tourne à 39.6% d’adresse en près de quatre tentatives par match ! Inimaginable quand on repense à sa saison rookie.

« Ce n’est pas comme si je me demande ce qui avait bien pu changer par rapport à la saison dernière, c’est plus une question d’opportunité. Je travaille énormément sur tous les aspects de mon jeu, et mes coéquipiers et le staff n’ont jamais manqué de me rappeler que lorsque j’étais ouvert, je me dois de prendre le tir ».

Une question d’équilibre… et de confiance

Pour l’équilibre de l’équipe, ses partenaires et le staff des Raptors savent qu’il est important d’exploiter l’espace et les brèches créés par le drive, de Fred VanVleet en l’occurrence.

En le rappelant à l’ordre de la sorte, le reste de l’équipe a également boosté la confiance du joueur, qui en a profité pour corriger le tir dans la foulée. De son point de vue, le mérite lui revient autant qu’il revient au staff et aux joueurs de Toronto.

« C’est beaucoup de confiance, et aussi la foi de mes coéquipiers, qui me répètent que je dois prendre ces tirs. Ça donne au joueur en question un niveau de confiance supérieur. Tu ne réfléchis à plus rien d’autre. Tu es en rythme, tu te sens bien avec ton tir, et tout le monde, que ce soit le staff ou tes coéquipiers, aussi. Pour beaucoup, c’est simplement le fait d’avoir leur soutien qui change la donne », a-t-il conclu.