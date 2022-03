Joueurs de la semaine : Luka Doncic et Kevin Durant à l’honneur

Comme chaque lundi, la NBA a délivré ses trophées de « Players of the Week ». À l’Ouest, c’est Luka Doncic qui a été choisi avec ses 30.5 points, 11 rebonds et 6.3 passes de moyenne.

Surtout, les Mavericks continuent de gagner (victoires contre Utah, Houston et Boston pour une défaite contre New York) pour se rapprocher du Top 4 dans la conférence et donc d’un avantage du terrain lors des playoffs à venir.

À l’Est, c’est Kevin Durant qui a été sélectionné avec 30.7 points, 7.7 rebonds et 7.7 passes de moyennes. Son retour au jeu a permis de relancer Brooklyn, qui reste sur trois victoires (Charlotte, Philadelphie, New York) pour tenter de revenir dans le Top 6 de l’Est. KD a surtout marqué les esprits avec ses 53 points face aux Knicks.