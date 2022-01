Une nouvelle Answer 4 en approche

Lors des FInals NBA 2001 entre les Lakers et les Sixers, Allen Iverson avait débarqué au Staples Center avec un maillot personnalisé des Philadelphia Eagles (NFL), floqué du numéro 3 et non du 5 de Donovan McNabb, l’autre star de la ville à l’époque. Avec sa démarche singulière, en route vers une première victoire et un match dantesque.

La scène culte avait été baptisée le « Tunnel Walk », nom repris par Reebok pour la prochaine déclinaison de la Answer 4. Celle-ci se présente avec une tige en cuir blanc dotée d’une bande d’un cuir vert émeraude réfléchissant parcourant toute la chaussure. La semelle extérieure grise en verte complète le design.

La Answer 4 « Tunnel Walk » est ainsi annoncée pour le 21 janvier prochain, au prix de 150 dollars.

