La NBA reprogramme onze matches et en décale huit autres

La NBA a dévoilé un nouveau calendrier pour la suite de la saison, et il inclut les onze rencontres reportées récemment à cause du Covid-19. C’est évidemment un vrai casse-tête pour la ligue que d’insérer onze rencontres dans un calendrier déjà très chargé, et il a donc fallu décaler d’autres matches pour que tout rentre.

Résultat : sept équipes vont jouer quatre matches en cinq jours, soit deux « back-to-back » en cinq jours : Chicago, Toronto, Brooklyn, Cleveland, Miami, New Orleans et Denver. Jusqu’à présent, la NBA avait pris soin que ça n’arrive jamais…

Kyle Lowry décale ses retrouvailles avec Toronto

Cette nouvelle programmation entre en vigueur dès la semaine prochaine, et les Nets vont ainsi traverser deux fois les Etats-Unis en quelques heures. Après avoir reçu les Spurs à domicile le 9 janvier, ils joueront le lendemain à Portland, et ils reviendront à Brooklyn pour recevoir les Bulls deux jours plus tard. Trois matches en quatre jours avec des milliers de kilomètres au compteur.

Pour contenter tout le monde, la NBA a aussi dû décaler des matches, et les retrouvailles de Kyle Lowry avec Toronto n’auront pas lieu le 3 février, mais le 1er février. Par ailleurs, la coupure du All-Star Game sera différente pour certaines franchises, et notamment les Nets et les Wizards qui joueront le 17 février.

MATCHES REPROGRAMMÉS

– Portland – Brooklyn : 10 janvier, au lieu du 23 décembre

– Chicago – Detroit : 10 janvier, au lieu du 14 décembre

– Philadelphie – New Orleans : 25 janvier, au lieu du 19 décembre

– Brooklyn – Denver : 26 janvier, au lieu du 19 décembre

– Chicago – Toronto : 26 janvier, au lieu du 22 décembre

– San Antonio – Miami : 3 février, au lieu du 29 décembre

– Toronto – Chicago : 3 février, au lieu du 16 décembre

– Brooklyn – Washington : 17 février, au lieu du 21 décembre

– Toronto – Orlando : 4 mars, au lieu du 20 décembre

– Denver – Golden State : 7 mars, au lieu du 30 décembre

– Atlanta – Cleveland : 31 mars, au lieu du 19 décembre

MATCHES DÉCALÉS

– Houston – Philadelphie : 10 janvier, au lieu du 24 janvier

– Detroit – Phoenix : 16 janvier, au lieu du 24 janvier

– OKC – Chicago : 24 janvier, au lieu du 26 janvier

– New Orleans – Denver : 28 janvier, au lieu du 26 janvier

– Atlanta – Toronto : 31 janvier, au lieu du 1er février

– Toronto – Miami : 1er février, au lieu du 3 février

– Brooklyn – Toronto : 28 février, au lieu du 26 janvier

– Atlanta – Chicago : 3 mars, au lieu du 24 janvier