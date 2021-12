Le MVP de la nuit | James Harden, le chirurgien

Et si, paradoxalement, les deux semaines de quarantaine de James Harden l’avaient aidé physiquement ?

Alors qu’il semblait mal à l’aise depuis le début de la saison, notamment par rapport aux nouvelles règles d’arbitrage qui lui offrent moins de lancers-francs et permettent aux défenses de mieux contrôler ses pénétrations, « The Beard » a fait un retour tonitruant pour les deux matchs de son équipe à Los Angeles.

Après son triple-double (36 points, 10 rebonds, 10 passes) face aux Lakers, il a enchaîné avec un nouveau match quasi parfait (39 points à 15/25 au tir, 15 passes et 8 rebonds) face aux Clippers.

« Il nous a disséqués, tout ce qu’on a fait », ne pouvait ainsi qu’admettre Tyronn Lue après la rencontre.

Deux semaines de quarantaine… pour travailler physiquement

James Harden a ainsi puni les prises à deux agressives, ou les changements défensifs, trouvant en permanence la solution pour servir ses coéquipiers, Nic Claxton et Blake Griffin sous le cercle, ou Patty Mills à 3-points.

« Je ne m’y attendais pas » soufflait carrément Steve Nash sur ce retour spectaculaire. « Contre les Lakers et ce soir, il a été chirurgical. S’il continue de jouer comme ça, on va être très difficile à battre. »

C’est que James Harden semble ainsi physiquement beaucoup plus proche de son meilleur niveau sur les deux derniers matchs. Vif, fluide et plus explosif que ce qu’il avait montré sur le début de la saison, après avoir dû gérer ses problèmes aux ischio-jambiers, il assure que sa confiance « crève actuellement le plafond ».

Le résultat de son travail… lorsqu’il était à l’isolement ?

« Le protocole aurait pu me faire prendre deux chemins mais je me suis vraiment concentré sur mon corps et mon alimentation. Quand on fait tout pour briller, il n’y a pas de surprise », assure-t-il, alors qu’il explique avoir soulevé beaucoup de fonte et fait beaucoup de cardio, chez lui, pendant sa quarantaine. Merci Omicron…