Chicago perd aussi Alex Caruso

Même si les Bulls sont bien installés sur le podium de la conférence Est, leur début de saison n’a rien d’un fleuve tranquille. Outre Patrick Williams, qui devrait manquer quatre à six mois de compétition, ils ont dû se passer de Nikola Vucevic pendant sept matches, et désormais ils sont privés de trois joueurs importants de la rotation : DeMar DeRozan, Coby White et Alex Caruso.

Si les deux premiers sont à l’isolement à cause du Covid, le 3e rejoint l’infirmerie pour deux pépins physiques. Déjà en délicatesse avec un mollet, il s’est blessé aux ischios, et Billy Donovan a annoncé que son état serait réévalué dans une semaine. Selon le coach de Chicago, pas de lésion grave mais le staff préfère être prudent.

Ce qui signifie que le 6e homme de Chicago va manquer les mini « road trip » à Cleveland et Miami, et dans le meilleur des cas, il sera de retour le mardi 14 décembre pour la réception des Pistons. Vu l’adversaire, on imagine que le staff ne prendra aucun risque et qu’il pourrait bénéficier d’un ou deux jours de plus de repos.

Meilleur intercepteur de la NBA, Caruso n’était pas en tenue la nuit dernière dans la victoire face aux Nuggets.