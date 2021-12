Ben Simmons reste le bienvenu en sélection australienne

Alors qu’il faisait partie de la pré-sélection pour participer aux Jeux Olympiques avec l’équipe d’Australie, la fin de saison avec Philly a finalement eu raison de la volonté de Ben Simmons, qui a fini par décliner l’invitation.

Le sélectionneur australien, Brian Goorjian, est revenu sur cet épisode malheureux, estimant que le timing entre la fin de saison NBA et le début des Jeux avait joué en défaveur de son meneur, qui aurait en plus eu du mal à s’exprimer dans le basket FIBA, avec moins d’espace qu’en NBA.

« Je pense que c’était quelque chose qui lui plaisait. C’est juste que le timing était horrible », a-t-il regretté. « On s’est retrouvé dans cette situation où il n’avait jamais joué pour moi, tous les nouveaux coéquipiers à découvrir et il venait juste de sortir d’une épreuve avec Philadelphie. Il devait s’engager dans une compétition internationale, où les adversaires allaient lui compliquer la tâche, et ça nécessitait beaucoup d’ajustements. Il allait être pris tout-terrain, être attaqué à chaque fois qu’il allait entrer dans la raquette, l’envoyer sur la ligne… Je pense juste que le timing était mauvais pour lui. Mais il a été classe dans sa manière de gérer ça ».

« Nous sommes là pour toi »

L’incident est désormais clos du côté de la fédération australienne qui s’est consolée en décrochant la première médaille olympique de son histoire. Les Boomers sont désormais tournés vers l’avenir et la prochaine Coupe du monde qui se déroulera en 2023, en espérant que Ben Simmons sera de la partie cette fois.

Tout ce qu’espère Brian Goorjian à présent, c’est que Ben Simmons retrouve un contexte favorable, où il puisse s’épanouir tout en se sachant soutenu.

« Je souhaite simplement qu’à l’heure actuelle, il trouve une équipe, un endroit où il est à l’aise et qu’il puisse poursuivre sa carrière », a-t-il ajouté, avant de rappeler le discours qu’il lui avait tenu entre la fin de saison NBA et le début des Jeux. « Je lui ai dit : ‘Nous sommes là pour toi’. Tu as eu des problèmes à Philadelphie avec tes coéquipiers, avec l’entraîneur, avec la franchise. Tu viens ici, nous t’accueillerons à bras ouverts. Je pense que tu vas adorer l’environnement, c’est à toi de voir ».

La situation n’a pas vraiment évolué depuis. Reste à espérer que les lignes finissent par bouger d’ici 2023 !