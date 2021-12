À Milwaukee, DeMarcus Cousins veut oublier deux années de galère

Après les Rockets puis les Clippers pour 41 matchs la saison dernière, DeMarcus Cousins est de retour en NBA, chez le champion en titre, Milwaukee, orphelin de Brook Lopez (dos) depuis le tout premier match de la saison.

Le pivot de 31 ans s’est exprimé sur cette nouvelle opportunité presque inespérée qui s’est présentée à lui, témoignant de sa reconnaissance et de sa détermination à aider l’équipe.

« Je suis extrêmement reconnaissant et enthousiaste d’être ici », a-t-il ainsi déclaré hier. « Je suis ici pour être un joueur d’équipe, pour aider cette équipe à gagner. C’est une équipe accomplie. Ils ont tout gagné l’année dernière, et ils ont une identité. Je veux juste m’intégrer, faire ma part du travail quand mon nom est appelé et aider cette équipe à devenir une meilleure équipe ».

Un renfort précieux pour Mike Budenholzer

Entre les graves blessures et ses dernières expériences compliquées, « Boogie » dit avoir tourné la page et se concentre désormais sur l’avenir. « Je suis en paix. J’ai beaucoup grandi à travers ces moments difficiles. Les choses n’ont pas tourné en ma faveur ces deux dernières années, donc je suis juste reconnaissant pour cette opportunité », a-t-il ajouté.

Avec sa capacité à frapper de loin, « DMC » peut reprendre un rôle offensif « à la Brook Lopez ». Sa présence représentera un apport précieux pour Mike Budenholzer, alors que les Bucks ont connu un début de saison délicat.

« Je pense qu’il est prêt à faire tout ce qu’il faut pour nous aider à gagner. C’est un joueur très doué, assez unique, et beaucoup de ses qualités s’adaptent très bien à nous, en particulier la capacité à étirer le jeu et à tirer à 3-points en tant que pivot », a déclaré le coach des Bucks. « Les gars qui peuvent jouer avec Giannis et le mettre dans les meilleurs conditions sont essentiels pour nous ».