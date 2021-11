L’électrochoc manqué de Mike Malone

Dans le dur face à une équipe des Sixers sur cinq défaites de rang, et qui devaient encore faire sans Joel Embiid, Ben Simmons, Danny Green et Matisse Thybulle, Michael Malone bouillait sur son banc.

Malgré 27 points de Nikola Jokic en première mi-temps, plus un très bon Will Barton qui finira à 19 points, 9 rebonds et 8 passes décisives, ses Nuggets n’arrivaient pas à reprendre le dessus en troisième quart-temps. Alors l’entraîneur a tenté le coup de la « faute technique ».

« Je me suis excusé auprès de David Adelman [un de ses assistants] parce que ce n’était vraiment pas mon intention de me faire expulser », explique-t-il dans The Denver Post. « Mais je ne comprenais pas beaucoup de choses qui se passaient sur le terrain. J’ai le sentiment d’avoir laissé David en mauvaise posture. »

Tout est parti d’une action de Seth Curry sur laquelle Mike Malone a vu une faute offensive, non sifflée par le corps arbitral. Après avoir reçu cette première faute technique, Mike Malone est entré sur le terrain à six minutes de la fin du troisième quart-temps, écopant logiquement d’une deuxième technique et donc expulsé.

« Je ne dirais pas qu’on les a pris de haut », reprend le technicien. « Est-ce qu’on a joué notre basket ? Non. Il faut leur accorder du crédit, d’abord et avant tout. Cette équipe nous a mis sur le reculoir toute la soirée. »

« Il ne faut jamais préjuger d’une équipe qui a perdu cinq matchs de suite, et qui joue sans ses joueurs stars »

Pourtant, Mike Malone avait vraisemblablement prévenu ses joueurs en amont. L’habit ne fait pas le moine. Malgré ses blessés, malgré sa dynamique négative du moment, Philly restait dangereux. Et les Sixers l’ont prouvé avec un Tyrese Maxey à 22 points et Seth Curry à 20.

« Je l’ai dit à mes assistants il y a un petit moment déjà. Et j’essaye de le dire aussi à l’équipe. Il ne faut jamais préjuger d’une équipe qui a perdu cinq matchs de suite, et qui joue sans ses stars. Je leur ai dit de se mettre à leur place. Et ils l’ont déjà été. Quant on s’est fait exploser dans l’Utah et qu’on manquait de joueurs, on avait réussi à jouer avec beaucoup d’énergie et d’effort parce qu’on a de la fierté. Sur le papier, tout le monde dans son canapé pense qu’on doit gagner ce match de 30 points. Mais je suis dans cette Ligue depuis un bail, et ce n’est pas comme ça que ça marche. »

Michael Malone avait vu juste, mais son coup de sang n’a pas porté ses fruits, ne provoquant pas l’électrochoc attendu pour ses troupes qui n’ont pu scorer que 37 points en tout et pour tout en deuxième mi-temps.

Avec 30 points, 10 rebonds et 7 passes, le MVP en titre a encore été trop esseulé alors que les seuls Barton, et Monte Morris (11 points) ont atteint la dizaine…

« Je pense que notre approche était bonne. Mais il nous manquait des gars aussi », a sobrement commenté Nikola Jokic. « [Coach Malone] est très émotif, il est à fond dans son match et j’adore ça. »

Avec 9 victoires et 6 défaites après ce revers aussi inattendu que décevant, les Nuggets vont devoir rapidement se remobiliser. Ils seront à nouveau sur le pont dès ce soir pour accueillir les Bulls qui voudront boucler leur « road trip » de cinq matchs dans le positif (eux qui sont à 2 victoires pour 2 défaites pour le moment)…