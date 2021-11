Kevin Love a pris sur lui pour rester en contact avec tout le monde

Absent des terrains depuis le 30 octobre après avoir été testé positif au Covid, Kevin Love a repris le chemin des terrain la nuit dernière lors de la défaite face aux Nets. Un retour qui est plus que bienvenu puisque Cleveland a perdu Evan Mobley, et Love en a profité pour raconter son expérience du Covid avec un isolement très strict.

« J’ai enduré tout ça… Les quatre ou cinq premiers jours étaient très difficiles » avoue l’intérieur. « J’ai eu tous les symptômes qu’on puisse imaginer. Des courbatures de dingue, la perte du goût, de l’odorat, des spasmes musculaires, de la fatigue… Puis j’ai aussi eu des douleurs dans la poitrine et à la tête. Vraiment, je ne le souhaite à personne. »

Résultat, Love a été placé à l’isolement le plus strict. A la fois de ses coéquipiers, mais aussi de sa compagne et même de son chien. Heureusement, il pouvait en parler avec son thérapeute.

« Il m’a dit : « Ne laissez pas passer cinq, sept ou neuf jours sans parler à personne. Faites des appels vidéo avec des gens et reste impliqué » », poursuit Love. » Dans le passé, j’aurais été plutôt du genre à me dire ! ‘Très bien, je vais tout éteindre et laisser passer 10 jours.’ Je pense que j’ai fait du bon boulot en restant impliqué avec mes coéquipiers et en restant en contact avec ma famille ».

Emails, SMS, visio… Love a pris sur lui pour répondre à chacun.

« Je fais partie de ces gens qui peuvent perdre le contact avec quelqu’un si je ne le vois pas en chair et en os chaque jour, et je peux ne pas répondre à un SMS pendant quelques jours, etc. J’ai pris mon temps, j’ai répondu aux e-mails et tout ça. J’ai essayé de rester en contact avec tout le monde au maximum. »