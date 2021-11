Bien qu’il soit très intéressant sur le papier, le cinq majeur des Knicks ne fonctionne pas (pour le moment ?) sur les parquets. Les résultats décevants depuis le début de saison (7 victoires en 13 matches) le prouvent déjà très bien. Mais un autre chiffre est encore plus marquant.

En effet, Kemba Walker, Evan Fournier, RJ Barrett, Julius Randle et Mitchell Robinson ont passé 205 minutes sur le terrain ensemble. Résultat : quand ces cinq-là sont alignés, les adversaires des Knicks ont marqué 64 points de plus en cumulé ! Est-il déjà temps, après 13 matches seulement, de changer les choses ou faut-il insister ?

« On veut s’assurer qu’on a un échantillon assez important pour prendre une décision », assure le coach au New York Post. « La première question à se poser, c’est : joue-t-on assez dur et de manière appliquée ? Si ce n’est pas suffisant, alors on peut changer. Car, dans une saison, il y a des bonnes et des mauvaises périodes. Je me laisse le droit de changer d’avis. »

Evan Fournier avait d’ailleurs pointé le manque de mouvement, de passes et de rythme dans cette attaque. Ce que les Knicks ont essayé de corriger pendant l’entraînement de dimanche.

« Les titulaires ont beaucoup joué de systèmes, bien fait bouger la balle d’un côté comme de l’autre, pour se trouver, pour parler », décrit Derrick Rose. « On a besoin de ça. Surtout à l’extérieur, quand on est dans un environnement hostile, on doit pouvoir communiquer, être sur la même longueur d’ondes. C’est nécessaire. »

Il faut dire qu’avec les arrivées estivales de Kemba Walker et Evan Fournier, plus un Mitchell Robinson qui a manqué 41 matches la saison dernière, c’est comme si New York avait tout changé.

« Il y a trois nouvelles pièces qui doivent apprendre à se connaître, et ne pas se marcher sur les pieds », rappelle Derrick Rose. « C’est facile de pinailler », poursuit Tom Thibodeau, alors qu’on l’interroge sur les problèmes visibles de complémentarité entre Kemba Walker et Julius Randle. « Comme ils sont ce qu’ils sont, on tombe plus facilement sur Randle et Walker, mais c’est collectivement qu’on doit mieux jouer. Ce n’est pas un ou deux joueurs, ni les anciens ou les nouveaux, encore moins les titulaires ou les remplaçants. On a besoin de tout le monde. »