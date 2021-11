Gregg Popovich pointe la suffisance des Spurs

Les trois victoires arrachées par le Thunder cette saison ont toutes un point commun : avoir accusé un retard de 16 points à un moment ou un autre de la rencontre. Les joueurs d’Oklahoma City peuvent donc se réjouir d’une certaine force mentale pour revenir à chaque fois.

Pour les Spurs, c’est tout le contraire puisque les Texans ont déjà perdu trois matches après avoir mené de plus de 10 points. Contre les Lakers, ils ont eu 12 points d’avance, puis 20 contre les Mavericks (dans leur premier duel face au voisin texan) et enfin 16 points contre le Thunder, dimanche dernier.

« Il n’y a aucune équipe dans la ligue qui va mourir parce qu’on a de l’avance au tableau d’affichage », avance Gregg Popovich au San Antonio Express News. « On ne peut se satisfaire et être heureux d’avoir réalisé un bon quart-temps. Ça demande de la maturité de connaître le score, de savoir l’avance qu’on possède. Une avance, ça se conserve en défendant et en prenant des rebonds. J’espère que ça va nous servir de leçon. »

Un manque de sérieux et de discipline

Lonnie Walker IV confirme que les Spurs ont tendance à se relâcher dès qu’ils établissent une avance assez conséquente. L’effort n’est pas régulier dans le temps.

« Je pense que parfois, quand l’écart monte à 10, 12 ou 15 points, on se détend un peu, moi le premier. On doit rester concentré pendant l’intégralité des 48 minutes. Le Thunder avait confiance en troisième quart-temps et on a jamais pu rebondir. »

Comment expliquer cette chute de tension alors ? Le modeste profil de l’adversaire a-t-il joué sur le comportement des Spurs, qui auraient ainsi fait preuve de suffisance ?

« On a perdu le match en deuxième quart-temps, on a laissé le Thunder marquer 12 ou 15 points simplement parce qu’on était trop sûr de nous. On s’est comporté comme si ça allait être du gâteau », affirme Gregg Popovich.

« J’y ai pensé », confirme Drew Eubanks. « Quand on joue contre les Lakers, les Nets ou les Bucks, on est très préparé. On doit en tirer la leçon et ne pas se contenter d’avoir de l’avance, mais enfoncer le clou et la conserver. »