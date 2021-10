Les Mavericks veulent enfin être plus souverains à domicile

Si Jason Kidd veut faire passer un cap aux Mavericks, il doit évidemment permettre à la franchise de franchir le premier tour des playoffs, obstacle impossible à passer depuis le titre de 2011. Avant la vérité du printemps, le nouveau coach de Dallas peut déjà corriger un travers bien ancré dans le Texas : être fébrile à domicile.

Luka Doncic et compagnie ne sont pas dominants dès qu’il s’agit de jouer à l’American Airlines Center, et les chiffres le prouvent : 21 victoires et 15 défaites en 2020/2021, ou encore 20 succès et 18 défaites la saison précédente. Plus globalement, sur les cinq dernières saisons, les Mavericks affichent un très, très moyen 52% de victoires à domicile (100 victoires en 193 matches).

Des statistiques importantes à rappeler alors que Dallas joue son premier match à domicile ce mardi soir, contre Houston, après des sorties à Atlanta et Toronto.

« On a fait un bon road trip », estime Jason Kidd pour le site officiel de la franchise. « On a fait 1-1 et maintenant, il faut gagner à la maison. Si on veut devenir l’équipe qu’on pense pouvoir être, on doit assurer à domicile et ça commence dès maintenant. »

Le climat hostile à l’extérieur plaît davantage aux Texans

Le traumatisme des playoffs derniers est encore présent. Face aux Clippers, les Mavs menaient 2-0 après les deux premiers matches à Los Angeles. Puis, ils ont été incapables de gagner ne serait-ce qu’un match (sur trois) dans l’American Airlines Center et ce sont les Californiens qui ont remporté la série à l’issue du Game 7.

« Je ne veux plus parler des playoffs de la saison passée », écarte Dorian Finney-Smith. « On peut seulement se concentrer sur le fait d’avoir un bon bilan à domicile. Et je pense que c’est ce qu’on va faire cette année. On a toujours été bon à l’extérieur, et on a besoin de l’être chez nous. Si c’est le cas, on se mettra en bonne position. »

La dernière victoire à domicile en playoffs des Mavericks (en deux séries, puisque les playoffs 2020 étaient joués dans la « bulle ») date tout de même de 2015.

Comment expliquer cette capacité à être à l’aise loin du Texas, mais rarement dans sa maison ?

« Quand on joue à l’extérieur, ça a toujours été positif d’avoir la mentalité du ‘nous contre eux tous' », souligne Dorian Finney-Smith. « Si on utilise cette même énergie chez nous, on peut aussi gagner beaucoup de matches à domicile. »

Jason Kidd désire tout de même être patient et ne veut pas juger trop rapidement ses troupes. L’ancien joueur estime même « qu’on ne connaît vraiment son équipe » que seulement « vers Noël ». Le 25 décembre prochain, les Mavericks joueront d’ailleurs à l’extérieur, à Utah.