Les Celtics domptent les Rockets d’un bouillant Jalen Green

Même privés de Jaylen Brown, les C’s n’ont pas laissé passer l’occasion de signer leur premier succès de la saison, du côté de Houston. Les Rockets ont pourtant fait la course en tête en début de partie, portés par l’adresse extérieure de Jalen Green qui a débuté à 5/5 à 3-points dont un missile improbable au buzzer du premier quart-temps (30-22).

Aux côtés d’un trio Schroder-Williams-Horford plus incisif, Jayson Tatum a contribué à remettre son équipe en tête à la pause (51-53). Boston a ensuite pris les devants sur un 10-0 alimenté par la paire Tatum-Horford puis un 24-9 qui a mis un terme aux espoirs des locaux, relégués à -20 en fin de période sur une action monumentale d’Al Horford, au contre sur Alperen Sengun puis à la conclusion d’un 2+1 sur la transition (69-89).

Malgré un 8e panier à 3-points qui lui permet de signer un nouveau record de franchise pour un rookie, et deux énormes dunks, Jalen Green et ses Rockets ont fini par rendre les armes, battus 107 à 97.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Rockets dominés dans le troisième quart-temps. Houston a été impuissant face au retour des Celtics en fin de première mi-temps et a complètement lâché prise au retour des vestiaires, encaissant un cinglant 36-21 dans le troisième acte, période au cours de laquelle le quatuor Smart-Schroder-Williams-Horford a particulièrement brillé pour épauler Jayson Tatum.

– La première victoire d’Ime Udoka. Après deux revers face à New York et Toronto, Ime Udoka a décroché le premier succès de sa carrière de « head coach » pour sa première expérience avec les Celtics. Celle-ci a été fêtée comme il se doit avec une bonne douche délivrée par ses protégés qui lui avaient aussi gardé le ballon du match.

– Les Celtics corrigent leurs erreurs. Ime Udoka avait pointé du doigt les rebonds offensifs et les ballons perdus après la défaite face à Toronto, deux points que les Celtics ont bien mieux maîtrisé cette nuit avec une bataille remportée sous les panneaux (43 prises à 40) et surtout seulement 5 rebonds offensifs concédées. Sur les pertes de balle aussi, Boston a été beaucoup plus sérieux (11) et s’est même permis d’exploiter les « turnovers » adverses pour scorer 28 points.

TOPS/FLOPS

✅ Jayson Tatum. En l’absence de Jaylen Brown, la star des Celtics s’est comportée en leader. En mettant son équipe sur les bons rails en début de partie, puis en étant présent pour enfoncer le clou en fin de première mi-temps puis après le repos. En punisseur de loin ou en se créant son shoot en isolation, le « go-to-guy » des C’s a affiché une grande maîtrise et une grande sérénité pour signer 31 points à 12/24 au tir, 9 rebonds et 2 passes décisives.

✅ Grant Williams. Aux côtés d’Al Horford (17 points) et Dennis Schroder (18 points, 5 rebonds, 5 passes décisives), l’intérieur de Boston a été l’un des facteurs X du match, avec sa capacité à planter derrière l’arc avec efficacité (18 points, à 5/7 de loin).

✅ Jalen Green. Si les Rockets ont tenu la dragée haute à leur adversaire du soir en première mi-temps, c’est principalement grâce à leur culotté rookie. Incandescent de loin, à l’image de son panier au buzzer du premier quart-temps, le meneur a sorti le grand jeu avec un nouveau record de franchise chez les rookies (8/10 à 3-points) pour 30 points et 3 passes décisives à la clé.

⛔ Le banc des Rockets. Houston a manqué de régularité sur 48 minutes pour rivaliser avec Boston, la faute notamment à son banc qui n’a pas su apporter les relais nécessaires, avec une soirée sans au tir. Le trio Augustin-House-Gordon s’est ainsi fendu d’un 2/9 pour un triste 4/16 (14 points) des joueurs du banc au total.

LA SUITE

Houston: derby texan en vue pour les Rockets dès demain à Dallas

Boston: back-to-back pour les Celtics, attendus à Charlotte, qui sera également en back-to-back, ce soir.