Vainqueur de trois des quatre derniers trophées de meilleur défenseur de l’année, Rudy Gobert pourrait rejoindre Dikembe Mutombo et Ben Wallace au sommet de la hiérarchie, en remportant un quatrième titre de DPOY !

Comme on le répète depuis longtemps, ce trophée récompense avant tout l’influence défensive, plus que les qualités intrinsèques de défenseur, et c’est pour ça que les intérieurs trustent les victoires, car ils sont à la base des stratégies défensives de leurs clubs. Depuis 1982, un seul meneur (Gary Payton) a ainsi été sacré, en 1996, alors que 28 des 39 vainqueurs étaient des ailiers forts ou des pivots…

Cette année encore, les favoris se trouvent donc à l’intérieur pour la rédaction de Basket USA.

1 – Anthony Davis (Los Angeles Lakers) | 40 points (sur 100)

Lorsqu’il n’est pas blessé, Anthony Davis est un candidat naturel pour le trophée de meilleur défenseur. Il avait déjà fini deuxième des votes, derrière Rudy Gobert, en 2019/20 et avec sa capacité à protéger le cercle tout en « switchant » pour défendre sur les extérieurs, il représente l’intérieur moderne par excellence dans le domaine.

Et comme Los Angeles aura besoin qu’il soit à son meilleur niveau pour gommer les approximations du début de saison, dans une équipe qui se reconstruit, la rédaction le voit comme le favori pour ce trophée.

S’il parvient à compenser les lacunes de ses coéquipiers, comme les prises de risque ou les moments de déconcentration de Russell Westbrook, pour garder Los Angeles parmi les meilleures défenses de la ligue, il aura logiquement de solides arguments à faire valoir pour récupérer ce trophée qu’il semble d’ailleurs vraiment vouloir…

2 – Rudy Gobert (Utah Jazz) | 30 points (sur 100)

Forcément, le vainqueur de trois des quatre derniers trophées est un favori naturel. Le Français peut toutefois faire avec une certaine lassitude des votants, qui pourraient vouloir un peu de changement.

Il lui faudra être particulièrement fort pour conserver son titre. Néanmoins, Rudy Gobert est le socle de l’une des meilleures défenses de la ligue depuis plusieurs saisons. Sa capacité à gérer le pick-and-roll est ainsi à la base du schéma de jeu de Salt Lake City et devrait encore lui permettre de recueillir un sacré paquet de voix.

Mentions : Bam Adebayo (Miami Heat), Draymond Green (Golden State Warriors)





En complément, la rédaction a aussi voté pour les All-Defensive Teams, où on retrouve les « suspects habituels ».

ALL-DEFENSIVE FIRST TEAM

Jrue Holiday – Marcus Smart – Giannis Antetokounmpo – Anthony Davis – Rudy Gobert

ALL-DEFENSIVE SECOND TEAM

Kyle Lowry – Ben Simmons – Jimmy Butler – Draymond Green – Bam Adebayo