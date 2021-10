Avec 15 points face aux Nets (à 6/12 aux tirs, dont 3/6 à 3-points) puis 18 points face aux Suns (à 7/11 aux tirs, dont 4/7 à 3-points), Malik Monk a transposé en présaison ses belles dispositions affichées lors du « training camp ».

Parmi les bonnes satisfactions des Lakers depuis une dizaine de jours, l’ancien joueur des Hornets marque ainsi des points aux yeux de son nouveau coach, en vue de l’exercice 2021/22.

« J’ai trouvé que sa polyvalence offensive était ce qui l’avait le plus démarqué jusqu’à présent », soulignait justement Frank Vogel, cette semaine. « Ses premiers jours avec nous sont bons, il shoote bien et il brille de différentes manières en attaque. Il est très efficace dans ses coupes vers le panier, tout comme dans son mouvement sans ballon, dans sa capacité à attraper des passes en l’air, dans son travail au rebond et dans sa mise en place de l’attaque. »

À seulement 23 ans, et à l’approche de sa cinquième saison (déjà) dans la ligue, Malik Monk découvre un tout nouvel univers, depuis sa signature avec les « Purple & Gold », cet été, au minimum salarial (1.8 million de dollars sur un an). Entouré de nombreux Hall of Famers en puissance, chez un candidat au titre, il apprend donc la rigueur et se met plus que jamais en « mode éponge ».

« Ça change vraiment », assurait le 11e choix de la Draft 2017, interrogé sur le fait de passer de Charlotte à Los Angeles. « Je dois être bien plus concentré, car [mes coéquipiers] en savent beaucoup, sur tout. LeBron [James] peut jouer pendant dix minutes, sans jamais rien rater, donc je dois jouer, encore et encore. Ils m’aident beaucoup, je leur pose un tas de questions. Ce sont tous des grands frères pour moi, car je suis encore assez jeune et ils sont dans la ligue depuis longtemps. Ils me prennent sous leur aile et ils m’apprennent un maximum de choses, jour après jour. Ils m’ont tous accueilli à bras ouverts. »

L’atout fraîcheur des Lakers

Avec autant de vétérans dans leur effectif, les Lakers compteront sur leur nouvelle recrue Malik Monk (sans oublier Talen Horton-Tucker et Kendrick Nunn) pour qu’elle apporte toute sa fraîcheur, sa fougue et sa vivacité, match après match. Et, ce, probablement en sortie de banc, où un rôle de sixième homme lui semble pour le moment prédestiné, malgré l’absence d’un poste 2 titulaire évident à Los Angeles.

« C’est mon rôle, voilà ce que l’on attend de moi, et je vais tâcher de le remplir », annonçait-il à ce propos. « Il n’y a pas besoin d’en parler tous les jours, nous l’avons déjà fait et, dès que l’on me dit quelque chose, je comprends et je sais quel est mon rôle. »

Au sortir de sa meilleure saison en carrière, avec 11.7 points, 2.4 rebonds et 2.1 passes de moyenne, en 21 minutes de jeu (à 43% aux tirs, 40% à 3-points et 82% aux lancers), Malik Monk brille justement dans un rôle de feu follet, depuis ses débuts en NBA. Et ses qualités au scoring lui ont déjà valu un surnom, dans le vestiaire californien.

« Nous le surnommons le ‘micro-ondes’ car, dès qu’il inscrit un tir, il chauffe », racontait à ce sujet Dwight Howard. « Nous allons donc nous assurer qu’il garde sa confiance en lui et qu’il continue de s’améliorer. J’adore ce qu’il apporte à cette équipe et je suis heureux qu’il soit là. »

Et ce surnom ne déplaît pas le moins du monde au principal intéressé : « Je ne me donne pas de surnoms moi-même, mais celui-ci sonne bien. Il est parfait et je l’accepte », livrait ainsi l’arrière, handicapé depuis toujours par son irrégularité offensive et ses carences en défense.

La saison de la révélation ?

En progrès au shoot depuis un an, Malik Monk a tout intérêt à continuer sur cette lancée, dans une franchise de Los Angeles qui aura bien besoin de shooteurs, pour accompagner Russell Westbrook, LeBron James et Anthony Davis. Mais Frank Vogel envisage également de responsabiliser son nouveau joueur dans un autre domaine.

« Je ne l’utiliserais pas comme meneur à plein temps, mais il initiera plusieurs actions, il est à l’aise à ce niveau grâce à son habileté. C’est pour ça que, comme je l’ai déjà dit, ce qui est le plus ressorti chez lui jusqu’ici, c’est sa polyvalence offensive », confirmait le coach angeleno.

Coéquipier de Malik Monk pendant un an chez les Hornets, en 2017/18, Dwight Howard est probablement le mieux placé pour mesurer l’évolution de celui qui n’était qu’un rookie aux dents longues, à l’époque, quand il évoluait avec lui en Caroline du Nord.

« Il a toujours été génial et incroyable, ça dure depuis que je le côtoie à Charlotte », confiait ainsi le pivot de 35 ans. « Je lui répétais d’être patient, que son heure arriverait, et il semblerait que ce soit le cas. Quand il était à Charlotte, il n’avait pas vraiment beaucoup d’occasions de jouer et, désormais, il est dans une équipe où tout le monde pourra voir à quel point il est talentueux. Et je sais qu’il va briller. […] Je suis fan de lui depuis son plus jeune âge et je suis heureux que nous faisions une nouvelle fois équipe. J’ai hâte de le voir réussir et de faire tout mon possible pour qu’il obtienne des tirs ouverts. »

De son côté, s’il valide les propos de son partenaire dans la raquette californienne, Anthony Davis va encore plus loin dans ses compliments, en se demandant comment les Lakers ont pu recruter l’ancien poste 2 de Charlotte.

« Honnêtement, nous sommes toujours surpris d’avoir pu le récupérer », expliquait celui qui, comme Malik Monk, est passé par la fac de Kentucky. « C’est un sacré joueur. Il peut marquer de bien des manières [3-points, 2-points, lancers-francs], jouer dur et faire les bonnes lectures. Ça va être sympa qu’il soit parmi nous, cette saison. »