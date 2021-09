Kyle Lowry revient sur la « trade deadline », lorsqu’il a décidé de rester à Toronto

À l’approche de la « trade deadline » la saison dernière, Kyle Lowry s’est retrouvé propulsé dans le tourbillon médiatique, les rumeurs l’annonçant du côté de Miami, Philadelphie (d’où il est originaire) avant que les Lakers ne s’invitent dans la course en fin de parcours.

Les Raptors avaient plutôt intérêt à organiser un trade alors que leur meneur allait se retrouver « free agent » non protégé à la fin de la saison. Mais les dirigeants ont laissé le choix à Kyle Lowry, par respect et reconnaissance.

« Nous avions une ligne de communication ouverte par rapport à ce qu’il se passait », a glissé Kyle Lowry à CJ McCollum dans le podcast « Pull Up ». « Et j’étais dans les rumeurs d’échange avant la deadline, donc je savais en quelque sorte ce qui se passait. Arrivé à la date limite, j’ai quand même été vraiment nerveux, parce que je me disais : ‘Yo, je ne sais pas ce qu’il se passe’. Les Raptors ont alors dit : ‘Très bien, Kyle… tu dois choisir où tu veux aller. Veux-tu aller ici ? Plutôt là ? Ou là ?’ C’était leur façon de me témoigner leur respect pour leur avoir donné neuf grandes années de service. Mais j’avais pris ma décision, je ne voulais pas être échangé. Je ne veux pas quitter mes gars. Je veux toujours finir l’année ».

Confiance et reconnaissance

Comme prévu, Kyle Lowry a fini par quitter les Raptors une fois devenu « free agent ». Le meneur a ainsi pris la direction de Miami, acceptant au passage un « sign & trade » pour que Toronto ait quelque chose en contrepartie.

« Toronto m’a béni et ce sera toujours ma maison », a-t-il résumé au sujet de cette relation qui a allié confiance et reconnaissance jusqu’au bout.

Quant au choix de Miami, le vétéran a expliqué avoir été convaincu par les chances du Heat d’aller chercher le titre.

« Si tu ne joues pas pour aller chercher un titre, pour quoi tu joues ? C’est la seule réflexion que j’ai eue lors de ma « free agency ». Où dois-je aller pour être champion ? Pour avoir cette impression d’être en mesure de retrouver les sommets ? », a-t-il ajouté en guise de conclusion.