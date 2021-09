Kristi Toliver voulait retrouver la NBA

En 2018, Kristi Toliver avait marqué l’histoire de la ligue en devenant la première joueuse WNBA en activité à rejoindre un staff NBA. C’était à Washington et la joueuse des Sparks est restée deux ans chez les Wizards.

La saison passée, elle n’était donc plus en NBA, mais son désir de retrouver les bancs était grand alors même que, cet été, on lui a proposé un poste de coach en G-League. Ce sera chose faite puisqu’il a intégré le staff de Jason Kidd à Dallas.

« Pour moi, c’était terriblement important : je voulais revenir en NBA après cette année loin de la ligue », affirme la double champion WNBA à The Undefeated. « J’ai adoré, c’était une superbe expérience d’être avec les Wizards, j’ai eu cette chance et j’ai énormément appris. Après ce moment, je sais que je veux être en NBA, même si je ne ferme aucune porte. Donc je suis reconnaissante aux Mavericks de m’avoir appelée. »

Les Texans n’ont pas ménagé leurs efforts pour recruter Toliver, qui a une affection particulière pour certains visages de la franchise.

« Mon premier appel avec les Mavericks, c’était avec Nico Harrison (le GM), Michael Finley et Jason Kidd. On a eu une solide et bonne conversation, qui a permis d’apprendre à me connaître. J’ai compris ce qu’ils voulaient faire et ce qu’ils recherchaient, puis ce que je pouvais apporter. Je me suis sentie à l’aise dès le début. Je suis une fan de basket donc j’ai regardé pendant des années Michael et Jason. Je portais même le numéro 5 pour Jason Kidd. C’était donc fun de me retrouver à parler avec ces gars-là. »

Avec son statut inédit d’assistante en NBA et de joueuse en WNBA en même temps, Kristi Toliver peut clairement servir de modèle pour d’autres joueuses. Elle joue à fond son rôle de pionnière.

« J’ai eu des conversations avec des joueuses. Je sais que je peux devenir une référence pour les autres femmes, les autres joueuses. Je peux donner des conseils, je donne mon numéro à certaines personnes pour en discuter. Le coaching, c’est une fraternité, une sororité, peu importe le nom : dès qu’on est dedans, on devient un modèle. Une joueuse qui m’avait approché est désormais en WNBA. J’en suis très heureuse. »