Bam Adebayo commente le recrutement du Heat

Comme Devin Booker, Bam Adebayo a rejoint directement Las Vegas après avoir remporté la médaille d’or aux Jeux olympiques de Tokyo, et cette nuit, il avait carrément sa médaille dans la main en regardant la rencontre entre les Blazers et son Heat. L’occasion d’évoquer le recrutement de sa franchise, avec Kyle Lowry, Markieff Morris et PJ Tucker, mais aussi les prolongations de contrat de Jimmy Butler, Duncan Robinson et Victor Oladipo.

« J’ai l’impression qu’on va être une troupe de vétérans. Il y a beaucoup de vétérans, et ça va être plaisant et excitant » estime le pivot All-Star, interrogé par le Sun-Sentinel. « Avec Kyle, on va se faire extrêmement confiance, et je suis heureux qu’ils se soient occupés de Duncan. Jimmy avait déjà tout l’argent nécessaire, et je suis content qu’ils se soient occupés de mon pote Duncan. »

Finaliste NBA en 2020 avec Miami, que retient-il de cette expérience olympique ? D’abord, il a une pensée pour ceux qui souffrent depuis 18 mois. « C’est plus important que moi… Au final, ça dépasse mon cas personnel. Pour tous ces gens, ces dix minutes de cérémonie de la médaille d’or, c’est un peu de joie. Même si la douleur ne partira pas, ils ont eu un peu de bonheur dans leur journée. »

Et sur le plan sportif ? « La pression ? On joue pour un pays et pas uniquement une ville, et donc c’est bien plus important. Pour les Etats-Unis, il n’y a rien d’autre que l’or. »