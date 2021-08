Otto Porter Jr vers les Warriors

A la recherche d’un renfort via la « free agency », les Warriors ont effectué une première prise intéressante avec Otto Porter Jr, l’ancien ailier des Wizards et des Bulls, qui avait terminé la saison au Magic. Ailier de grande taille, bon défenseur et bon shooteur, il va sans doute reprendre le rôle de Kelly Oubre Jr dans un tout autre style avec des courses et du catch-and-shoot.

Selon Yahoo Sports !, Porter Jr a refusé un salaire d’environ dix millions de dollars ailleurs pour rejoindre Golden State pour le salaire minimum ! Revanchard, et semble-t-il enfin débarrassé de ses pépins physiques, il pourrait relancer sa carrière aux côtés du trio Curry-Thompson-Green.

Steve Kerr adore les joueurs capables d’évoluer à plusieurs postes, et en voilà un !