Giannis Antetokounmpo : « Avec la barrière de la langue, c’était plus difficile pour moi »

Même s’il existe des leaders silencieux, qui se contentent de guider leurs partenaires par l’exemple, la plupart du temps, un « franchise player » donne de la voie. Dans les vestiaires, aux temps-morts, ou encore sur le terrain, un leader se doit de donner de la voie pour motiver, rassurer ou même parfois pour pousser des coups de gueule. Aujourd’hui, Giannis Antetokounmpo n’hésite plus à donner de la voix, et il ne craint pas de dire ce qu’il pense, même si ce n’est pas toujours agréable.

« Je me fiche d’être populaire, ou d’être le gars le plus populaire. Je pourrais être le moins populaire de l’équipe, continuer à venir ici, faire mon boulot et ensuite rentrer chez moi. Cela m’irait et ça n’a pas vraiment d’importance » explique la star des Bucks en conférence de presse. « Mais je pense que lorsque vous jouez pour gagner, c’est plus facile. Au début de ma carrière, j’étais très discret, et évidemment, avec la barrière de la langue, c’était plus difficile pour moi. J’avais l’impression que j’allais dire ce qu’il ne fallait pas, que je disais quelque chose de stupide. Alors j’avais choisi de ne pas parler du tout. Mais maintenant c’est un peu plus facile pour moi. Je peux m’améliorer. Je pense que Khris, Jrue, les gars, P.J. et le coach m’ont aidé à être plus à l’aise avec ça. »

« J’ai réalisé que je préférais dire quelque chose de stupide que de ne rien dire du tout »

Beaucoup de coéquipiers l’ont ainsi aidé à être plus naturel, et à parler quand il estimait que c’était nécessaire. Surtout il a, petit à petit, fait abstraction de cette « barrière de la langue ». « Je pense qu’au début de ma carrière, c’était la barrière de la langue. J’avais l’impression que j’allais dire quelque chose de stupide. Mais ensuite j’ai réalisé que je préférais dire quelque chose de stupide que de ne rien dire du tout. Et tout au long de mon parcours, tout au long de ma carrière, les gars m’ont aidé, surtout Khris. Il me disait : « Parle, parle, dis quelque chose ». Et P.J. aussi. Je suis avec lui depuis deux ou trois mois, et il me pousse à parler. George Hill m’a beaucoup aidé. Tout au long de ma carrière, des joueurs m’ont aidé. Mais je peux encore m’améliorer. »