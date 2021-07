Le MVP de la nuit | Chris Paul tout en maîtrise

Il aura donc attendu d’avoir 36 ans pour disputer la première finale de sa carrière, et Chris Paul n’a pas déçu ! Il a même été immense, comme lors du Game 6 face aux Clippers, compilant 32 points, 9 passes, 4 rebonds pour seulement 2 ballons perdues. Le tout à 12 sur 19 aux tirs, dont 4 sur 7 à 3-points.

Une performance majuscule, et même rare puisqu’ils n’étaient que deux, dans l’histoire, à avoir dépassé les 30 points dans une finale NBA à un âge aussi avancé : Kareem Abdul-Jabbar et Tim Duncan !

Une lecture parfaite de la défense

On retiendra évidemment son troisième quart-temps, avec 16 points et une capacité à punir les Bucks sur le pick-and-roll. Le pauvre Brook Lopez a vécu un calvaire face à « Point God » déchaîné, tout simplement parfait dans la gestion du tempo, mais aussi sa lecture de la défense.

« Ce qui a changé par rapport à la première mi-temps, c’est que j’avais observé les tirs qu’ils me laissaient, et après les avoir ratés en première mi-temps, je les ai mis » a expliqué le meneur après la rencontre. « Donc, j’ai simplement essayé d’être agressif. Les gars m’ont dit d’insister, et Cameron Payne et les coaches nous ont dit de mettre du rythme. À la base, je suis l’ancien qui aime parfois ralentir, mais dans cette série, il faut jouer vite. »

Ce qui impressionne, c’est l’entente du « Big Three » de Phoenix. Chris Paul a trouvé en Devin Booker et Deandre Ayton, deux jeunes de talent, qui comprennent parfaitement son basket, et qui acceptent les yeux fermés son leadership. Il n’y a pas de problème de hiérarchie, ni d’ego. Chris Paul est le patron, et tout le monde l’accepte.

Une montée en puissance progressive

En premier quart-temps, il a fait jouer les autres. Il a jaugé la défense, a mis confiance ses coéquipiers. Il s’est véritablement mis à attaquer en deuxième quart-temps, avec ses 11 points, puis ensuite avec ce formidable troisième quart. « C’est une question de confiance » répond-il. « On a construit ça tout au long de la saison et on continue de s’appuyer dessus. Mais ce n’est qu’un match. On doit garder la même concentration. »

Le tout sous les yeux des siens pour cette première en finale NBA, mais aussi de son pote Trevor Ariza, qu’il a salué lors de son interview d’après-match. Aucun signe de tension chez Chris Paul, qui semble dans son élément pour débuter cette finale NBA. Seize ans qu’il attendait ça…