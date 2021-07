Interview Jordan Clarkson : « La meilleure saison de ma carrière »

Élu meilleur sixième homme de la saison, Jordan Clarkson aura été l’une des grandes satisfactions du Jazz. Malgré une saison terminée plus tôt que prévu après un bilan de haut vol en saison régulière, l’ancien Laker revient sur l’exercice des siens, mais aussi sur ses performances individuelles.

Jordan Clarkson, le Jazz, malgré une saison régulière superbe, n’a pas réussi à confirmer lors des playoffs…

On n’a pas réussi à confirmer notre excellente saison régulière en playoffs, on ne peut pas mieux résumer ce qui s’est passé. On a été à un niveau extraordinaire lors de la saison régulière, à un niveau quel le Jazz n’avait pas atteint depuis plusieurs années, mais on a connu des coups de moins bien durant les playoffs. On n’a peut-être pas été assez « tueurs » à certains moments, et cela a redonné confiance aux adversaires lors des matches de demi-finales de conférence. Le groupe en a pris un coup, mais on doit avancer et se projeter sur la suite. On ne répètera pas les mêmes erreurs deux ans de suite, je peux vous l’assurer.

Que vous a dit Quin Snyder lorsque vous vous êtes quittés avant les vacances ?

Il nous a dit que l’on ne devait pas douter, que le « process » ne se faisait pas toujours de manière linéaire, qu’il faut être serein pour l’avenir. C’est un petit accroc, mais ce n’est pas la fin du monde. Il nous a parlé de l’exemple de Dallas, qui avait perdu face au Heat en 2006 puis avait pris sa revanche quelques années plus tard, en 2011, en apprenant des erreurs faites lors des Finals perdues. On n’a pas été jusqu’en Finals NBA, mais je pense que l’exemple utilisé par le coach a été intéressant. On va revenir plus forts, plus forts que jamais, la saison prochaine. Maintenant, la priorité est de recharger les batteries après une saison éprouvante.

Le Jazz, malgré tout, a beaucoup de leçons positives à tirer de cet exercice 2020/21…

Oui, c’est sûr. On a montré de très belles choses et surtout de quoi on est capables. On a progressé dans tous les domaines, et on a montré que l’on pouvait évoluer à un niveau extraordinaire. On a une attaque très incisive, et je pense que notre défense est l’une des meilleures de la NBA des dix dernières saisons. On joue de manière altruiste et on pense à s’aider les uns les autres, en permanence. Après, nous avons une force énorme, on a un groupe de potes qui aime jouer ensemble. Des stars aux joueurs du banc, tout le monde se soutient, et on se pousse au maximum aux entrainements, on se parle beaucoup, on veut donner du bonheur aux fans et gagner un titre. Ça va venir, on va continuer à bosser dur pour atteindre cet objectif au plus vite.

En terme défensif, votre coéquipier Rudy Gobert a encore une fois effectué une saison énorme, décrochant un nouveau titre de meilleur défenseur de l’année !

C’est le meilleur défenseur de toute la ligue, il n’y a pas discussions autour de ce sujet pour moi. Les gens ont parlé d’autres joueurs, mais Rudy, c’est le défenseur le plus impactant et le plus intelligent que j’ai vu de ma vie. Il détourne des tirs, il intimide dans la peinture, il peut souvent sortir sur des shooteurs extérieurs malgré sa très grande taille, et il « switche » comme un ailier. C’est un pilier, un gars qui fait gagner son équipe par son impact. Quand on a un gars comme lui dans l’équipe, on peut voir venir. Il est tellement fort dans ses placements, avec ses mains en pouvant voler des ballons et il est physique. C’est un pivot de très haut niveau, et il va encore progresser. Je pense qu’il sera l’un des gars qui va nous aider à gagner un titre à l’avenir.

Vous n’avez pas été en reste de votre côté, avec un titre de meilleur sixième homme de l’année. Est-ce un signe de reconnaissance pour vous ?

Oui, c’est un véritable signe de reconnaissance pour moi et pour le travail que j’ai effectué depuis plusieurs années. J’ai vécu un super moment lorsque mon coéquipier Joe Ingles m’a annoncé la nouvelle, et je n’oublierai jamais cela. Je me sens vraiment très à l’aise dans ce rôle, et je joue de manière relâchée, je joue de manière spontanée et je prends vraiment du plaisir en tant que sixième homme. La concurrence est rude pour ce trophée, et je suis vraiment fier de l’avoir décroché cette saison. Mon pote Joe Ingles aurait aussi pu l’avoir, mais il a été super heureux pour moi, et ça, c’est un signe fort pour moi. Mon coéquipier n’est pas jaloux, il est fier de moi et cela me donne encore plus d’envie de tout donner pour mes coéquipiers. Quand tu as ce genre de soutien, tu peux aller à la guerre avec ton équipe.

Pensez-vous avoir réalisé la meilleure saison de votre carrière ?

Oui, je le pense. Ça a été la meilleure saison de ma carrière. Je me suis vraiment senti dans une très grande forme, et j’ai pris un énorme plaisir à être sur le terrain cette saison. J’ai eu des responsabilités, des tickets shoots, et j’ai une confiance aveugle de la part de mes coéquipiers et ça me donne un coup de boost énorme. Le fait de jouer dans une équipe aussi forte et d’avoir autant d’impact dans une équipe qui joue le titre, ça fait quand même plaisir, non ? (Rires). Je suis heureux d’être dans cette franchise, et de vivre dans une ville comme Salt Lake City qui est à fond derrière nous. Je peux et je vais donner encore plus, je vais encore progresser.

Que peut-on attendre pour vous la saison prochaine ?

Encore plus de matches gagnés avec mon équipe mais aussi continuer à être important pour la franchise. Ce rôle de sixième homme me convient à merveille, et je veux essayer de faire mieux que Lou Williams et Jamal Crawford (rires)! Je veux jouer encore un paquet d’années! J’aimerai gagner un titre avec Utah à l’avenir, et je pense que l’on va y arriver. J’imagine l’ampleur de la folie qui règnerait à Salt Lake City, ce serait juste magique. On va bosser dur pour la saison prochaine, mais pour l’instant, je vais profiter de quelques semaines de vacances pour recharger les batteries.