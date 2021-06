Georges Niang bientôt à l’heure du choix

Souvent relégué au bout du banc lors de ses premières saisons en NBA, Georges Niang a progressivement intégré la rotation de Quin Snyder depuis deux ans au Jazz. Son exercice 2020-2021 a été plutôt encourageant, dans un rôle de sniper où le poste 3-4 a tourné à plus de 40% de réussite de loin, avec notamment une sortie deux sorties à plus de 20 points avec de gros pourcentages sur le tir extérieur.

S’il a prouvé qu’il avait bel et bien sa place en NBA, Georges Niang a été moins en vue en playoffs, la faute à une rotation plus resserrée, particulièrement sur la demi-finale face aux Clippers. Tout n’est pas négatif pour autant, le joueur ayant pu apprendre de ces moments.

« L’expérience des playoffs est réelle », a notamment déclaré celui que l’on surnomme « le minivan » . « Évidemment, il y a une énorme différence entre la saison régulière et les playoffs. Et bien sûr, vous savez, je veux contribuer un peu plus. Mais j’ai appris aussi, et je pense que c’est un processus de croissance pour nous, en tant que joueurs et en tant qu’organisation ».

Utah, sa priorité ?

Désormais free-agent non protégé, Georges Niant se prépare à tester le marché et voir où en est sa cote auprès des autres franchises de la ligue. Pour l’heure, toutes les options restent ouvertes même si le Jazz semble partir avec une longueur d’avance.

« Je veux aller de l’avant, et on verra bien ce qui se passera. Je n’ai encore jamais été free-agent, donc tout ce truc, c’est nouveau pour moi », a-t-il ajouté. « Bien sûr, mon cœur est à Utah. J’adore Utah. La franchise m’a donné l’opportunité de grandir et de gagner en maturité, en tant que joueur et en tant qu’homme. Et je leur serai reconnaissant pour toujours pour ça. J’adore être ici ».

Encore faut-il que le Jazz ait la volonté de le garder alors que Georges Niang émargeait à un peu plus d’1,5 million de dollars par an depuis son arrivée à Salt Lake City, et pourrait donc prétendre à plus à l’avenir. La franchise du jeune propriétaire Ryan Smith payait déjà la « Luxury Tax » cette saison, et devra notamment se pencher sur le cas de Mike Conley, également free agent cet été.

LEXIQUE

– Luxury tax : en NBA, le salary cap n’est pas strict, et la NBA autorise les franchises les plus riches à dépasser le seuil fixé avec une marge de tolérance d’environ 20%. En l’occurrence, cette année, les franchises pouvaient dépenser jusqu’à 139 millions de dollars. Ensuite, pour chaque dollar dépensé au-dessus de ce plafond, les franchises doivent verser la « luxury tax » à la NBA. Une sorte d’impôt qui peut coûter très cher, et les candidats au titre paient généralement chaque année plusieurs dizaines de millions de dollars. Une somme reversée ensuite aux franchises, bonnes élèves, qui n’ont pas payé la « luxury tax ».