La BAL déjà à l’heure du rebond

Si le niveau sur le terrain était encore assez inégal, l’organisation de la Basketball Africa League (BAL) a été une franche réussite pour une première, de surcroit au regard des conditions sanitaires compliquées depuis plus d’un an maintenant.

Reportée en 2020, la compétition a donc vu le jour cette année sous un format réduit dans une « bulle » formée à Kigali, où ont pu se tenir de courtes phases de groupes et phases finales, sacrant le Zamalek (Egypte) comme tout premier vainqueur.

La satisfaction a toutefois été de courte durée pour les organisateurs qui doivent déjà se pencher sur la suite et sur la manière de développer et structurer la BAL à tous les niveaux.

De nombreux challenges à relever

Membre du fonds d’investissement « NBA Africa », Joakim Noah a notamment rappelé qu’il était question de développer un cercle vertueux, puisque les investissements et les fruits de l’organisation de la BAL ont aussi pour but de créer des emplois. L’objectif est également de mieux structurer les ligues, clubs dans leur fonctionnements et leur organigrammes. Les méthodes d’entraînement, de gestion sportive, de marketing et de diffusion seront autant d’autres enjeux à améliorer.

« Nous cherchons à professionnaliser cet environnement. C’est ce qui nous donnera le développement que nous souhaitons et donnera envie aux secteurs public et privé de nous rejoindre », a notamment déclaré Amadou Gallo Fall, directeur de NBA Afrique.

Une extension déjà dans les cartons ?

Dans ce challenge global et particulièrement ambitieux, l’argent reste le nerf de la guerre dans le processus de développement et la vitesse de sa progression de la BAL. Sur ce sujet, Amadou Gallo Fall s’est voulu optimiste, indiquant que la base du projet demeurait solide financièrement et qu’il avait reçu beaucoup d’intérêt de la part d’investisseurs, d’Afrique et d’ailleurs. De quoi réfléchir à une extension de la ligue ? L’avenir le dira mais l’idée est clairement dans les cartons…

Pour ce qui est de l’organisation, les finales 2022 et 2023 devraient à nouveau se tenir au Rwanda, parmi les seuls pays (avec le Sénégal) à disposer de structures standard pour recevoir cet événement.